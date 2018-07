Brussel·les respon a Espanya que "ha de respectar" els compromisos del dèficit públic

El comissari d'Afers Econòmics i Monetaris, Pierre Moscovici, ha instat aquest dijous el govern espanyol a respectar els compromisos assumits en matèria de reducció de dèficit públic, que estableixen que Espanya ha de situar el desviament aquest any en el 2,2% i fer un esforç estructural d'uns 7.000 milions d'euros el 2019. "Els compromisos han de ser respectats i no són desfavorables a Espanya", ha expressat el socialdemòcrata francès en una roda de premsa prèvia a la reunió que mantindrà aquest mateix dijous amb la ministra espanyola.

"La meva trobada serà sobre la manera que el nou govern espanyol s'enfronta als seus projectes. Estem en una discussió entre el ministeri d'Economia d'un país important i el comissari", s'ha limitat a explicar Moscovici sobre la trobada. Segons l'acord al qual es va arribar amb la Unió Europea per reduir el dèficit, Espanya ha de baixar fins al 2,2% el desviament de les administracions públiques al final d'aquest any. L'esforç més important, però, arribarà el 2019, quan Brussel·les exigirà un ajust del dèficit estructural equivalent al 0,65% del PIB, fet que requerirà retallades o pujades d'ingressos d'entre 7.000 i 7.500 milions d'euros.

En qualsevol cas, Moscovici ha ressaltat que el creixement d'Espanya "segueix sent robust", tant el 2018 com el 2019, i ha destacat que és el "millor" d'entre els grans països de l'Eurozona. Tot i això, avui Brussel·les ha rebaixat una dècima més aquest optimisme: ara calcula que l'economia espanyola creixerà un 2,8% (en lloc del 2,9% que calculava al maig) aquest any, mentre que manté la previsió del 2,4% per a l'any que ve.