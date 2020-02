Brussel·les multa Meliá per discriminar els clients segons l’origen

La Comissió Europea (CE) va anunciar divendres que imposarà una multa de 6,68 milions d’euros al grup hoteler Meliá per operar amb clàusules que discriminaven els clients segons el seu lloc de residència. Aquesta pràctica infringeix la normativa europea de competència, segons va informar l’agència Efe. “La investigació de la Comissió demostra que Meliá havia subscrit contractes amb operadors turístics que limitaven les vendes actives i passives d’allotjaments hotelers”, apunta l’executiu comunitari en un comunicat. Aquesta infracció per part del grup hoteler mallorquí es va dur a terme el 2014 i el 2015 i va començar a investigar-se el 2017, arran de denúncies de consumidors de “tot Europa”. Tot i així, els casos eren sobretot en reserves a països del Mediterrani.

Així, la CE va determinar que Meliá va tancar acords amb diversos operadors turístics que establien que “els contractes eren vàlids únicament per a reserves de clients residents a certs països concrets”. Aquestes clàusules impedien a consumidors d’altres estats membres reservar hotels a preus més baixos que sí que s’oferien a altres ciutadans, ja que no podien veure tots els allotjaments disponibles. “Aquests acords podrien haver segmentat el mercat únic europeu perquè restringeixen la llibertat dels operadors turístics de comercialitzar allotjaments hotelers a tots els països”, va explicar la CE. El grup hoteler ha aconseguit una reducció del 30% del total de la sanció per cooperar amb l’executiu “en termes que excedeixen la seva obligació legal de fer-ho”, ja que va admetre els fets i infraccions que havia comès.

Meliá, conforme amb la multa

“Com a companyia responsable i compromesa amb la transparència, el compliment i el bon govern, estem segurs que aquesta sanció incentiva el nostre compromís, i el de tot el sector, amb el compliment normatiu dins de l’entorn europeu”, va assenyalar en un comunicat. Meliá va afegir que arran de la investigació es van posar en marxa procediments interns de compliment per assegurar que tots els seus contractes són “plenament compatibles” amb les normes de competència.

L’empresa mallorquina és un gegant del sector amb més de 380 hotels arreu del món i va tancar el 2018 amb uns beneficis de 140 milions d’euros.