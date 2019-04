Brussel·les acusa Volkswagen, BMW i Daimler de frenar el desenvolupament dels cotxes de baixes emissions

La Comissió Europea ha acusat aquest divendres les firmes automobilístiques alemanyes BMW, Daimler i Volkswagen d'arribar a pactes per restringir la competència en el desenvolupament de tecnologies de reducció d'emissions pel que fa als vehicles de passatgers, tant de gasolina com de dièsel, entre 2006 i 2014.

"Les companyies poden cooperar de moltes maneres per millorar la qualitat dels seus productes. Però les normes de la UE no permeten pactes per fer exactament el contrari: no millorar els productes, no competir en qualitat", ha assenyalat en un comunicat la comissària europea de la Competència, Margrethe Vestager.

L'executiu comunitari va anunciar el setembre de l'any passat l'obertura d'una investigació i aquest divendres ha enviat un plec de càrrecs als tres grups. Aquests pactes van tenir lloc en una sèrie de reunions tècniques anomenades 'cercle dels cinc'. Brussel·les considera que el seu comportament tenia l'objectiu de limitar la innovació de dos sistemes de reducció d'emissions i va negar als consumidors l'oportunitat de comprar cotxes menys contaminants tot i que la tecnologia estava disponible.

L'enviament del plec de càrrecs permet a les empreses afectades exercir el seu dret a la defensa, però la Comissió Europea podria imposar una multa de fins al 10% dels ingressos globals de les companyies si al final del procés confirma les seves sospites inicials.

Daimler ha descartat qualsevol sanció econòmica per part de la Comissió Europea i ha assegurat que ha cooperat molt de pressa i de manera integral amb l'organisme comunitari com a testimoni principal. "Per aquesta raó no s'espera una multa", ha subratllat la companyia.

Per la seva banda, el grup Volkswagen ha assenyalat que estudiarà l'acusació, i ha destacat que la Comissió Europea reconeix que la cooperació entre fabricants en qüestions tècniques és "generalitzada" a la indústria d'automoció a tot el món. En la mateixa línia que el consorci automobilístic amb seu a Wolfsburg (Alemanya), BMW ha indicat que examinarà "en profunditat" el plec de càrrecs que Brussel·les ha enviat als tres grups i ha ressaltat que els seus sistemes de tractament de gasos d'escapament "difereixen" dels de la resta de marques.