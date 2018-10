Brussel·les acorda reduir les emissions un 40%

El transport és l’únic gran sector de la UE en què les emissions d’efecte hivernacle segueixen creixent. Ho diu el Parlament Europeu, que va votar aquest dimecres perquè a partir del 2030 hi hagi una reducció del 40% en les emissions contaminants dels vehicles. A més, també estableix una quota per als fabricants perquè els cotxes híbrids o elèctrics siguin un 35% de la seva quota de mercat. En cas contrari, es podrien enfrontar a sancions.

Aquesta és l’aposta del Parlament Europeu. Cotxes menys contaminants a la carreteres europees en poc més d’una dècada. La proposta de llei aprovada per l’Eurocambra, amb 389 vots a favor, estableix que el 2030 els cotxes haurien de reduir un 40% les emissions (respecte als valors del 2021) i el 2025 ja s’haurà d’haver reduït un 20%.

És una proposta ambiciosa, però no la llei definitiva: ara cal que el Parlament Europeu negociï amb els estats membres i la Comissió Europea per arribar a un acord final. La ponent de l’informe, l’eurodiputada socialdemòcrata Miriam Dalli, va mostrar la seva “alegria” per haver rebut el suport d’una gran part de l’Eurocambra, i va demanar als estats membres “que compleixin les seves promeses”. “Crec que l’Eurocambra s’ha adonat que cal ser més ambiciosos per aconseguir que els nostres vehicles siguin més nets; és una victòria per als nostres fills i per a la competitivitat”.

Oposició d’Alemanya

“Victòria: tot i les pressions del sector automobilístic, el Parlament Europeu ha decidit apostar clarament per la reducció d’emissions”, es va felicitar l’eurodiputat dels Verds, Florent Marcellesi. Amb tot, Dalli va admetre que la proposta pot no agradar a tothom, especialment a alguns estats membres, com Alemanya, amb un potent sector automobilístic, que ja ha mostrat el seu suport a una reducció menor -de només el 30%-.

Una de les qüestions més polèmiques és que la proposta també inclou possibles sancions als fabricants que hauran de pagar a la UE perquè, amb els diners, els inverteixi en els treballadors afectats pels canvis lligats a la transició ecològica. De fet, l’informe de l’Eurocambra assumeix que la nova legislació cap a la reconversió del sector de l’automòbil pot tenir conseqüències en forma de molts llocs de treball. Per això demana que, especialment a les regions més perjudicades, s’inverteixi en formació i es pugui recol·locar en nous llocs de treball els treballadors afectats.

El Parlament defensa que aquesta nova mesura ajudarà en la competivitat, i no només en la lluita contra el canvi climàtic. Tanmateix, l’Associació Europea de Fabricants d’Automòbils (ACEA) va mostrar ràpidament “serioses preocupacions” per la proposta i va rebutjar la idea perquè “essencialment, obligaria la indústria a realitzar una transformació dramàtica en un temps rècord” va criticar Erik Jonnaert, secretari general d’ACEA.