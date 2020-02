Brussel·les acota la intel·ligència artificial i s'obre al reconeixement facial

La Comissió Europea (CE) preveu un desenvolupament segur i fiable d'aplicacions d'intel·ligència artificial, així com la creació d'un mercat comú de dades que contribueixi a l'economia comunitària. "Volem que la transformació digital doni poder a la nostra economia", ha dit la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, en l'explicació de la seva estratègica digital.

Segons Von der Leyen, la Unió Europea vol "atraure més de 20.000 milions d'euros a l'any per invertir" en intel·ligència artificial, un tema sobre el qual la CE ha obert una consulta pública fins al 19 de maig per demanar opinions i debatre temes polèmics com les excepcions en què podria permetre el reconeixement facial.

Brussel·les vol que els europeus puguin "confiar" en la intel·ligència artificial, una àrea complexa i que pot implicar "riscos significatius en certes àrees", segons reconeix, per la qual cosa caldrà dotar-lo de normes clares i més estrictes pel que fa a la protecció dels consumidors per bregar amb pràctiques comercials deslleials i protegir les dades personals.

La salut o el transport són àrees en què la intel·ligència artificial pot tenir un impacte d'"alt risc", de manera que el seu ús ha de "ser transparent, poder-se rastrejar i garantir la supervisió humana", ha considerat. "Hi ha situacions específiques que aixecarien ràpid una bandera vermella, situacions en què pot haver-hi un dany material o immaterial o que ens exposa a discriminacions", ha explicat per la seva banda la vicepresidenta executiva comunitària Margrethe Vestager. Segons l'opinió de la CE, les autoritats han de poder comprovar i certificar les dades utilitzades pels algoritmes, i cal comptar amb "dades imparcials" per garantir el respecte dels drets fonamentals, en particular la no discriminació.

Reconeixement facial i mercat únic de dades

La CE recorda que actualment el reconeixement facial a través de reconeixement biomètric remot està generalment prohibit i "només es pot utilitzar en casos excepcionals, degudament justificats i proporcionats", subjectes a "salvaguardes basades en lleis de la UE o nacionals". Així, pretén recaptar opinions sobre en quines circumstàncies, si n'hi ha, podrien justificar aquestes excepcions. "La intel·ligència artificial ha de servir a la gent i ha de complir sempre els seus drets", ha subratllat Von der Leyen.

Pel que fa a les aplicacions d'intel·ligència artificial "de baix risc", la Comissió preveu un esquema d'etiquetatge voluntari per a les que apliquin alts estàndards de seguretat.



La Comissió també ha explicat el full de ruta per crear un "veritable espai europeu de dades", un mercat únic de dades, a fi d'alliberar dades que no s'utilitzen i deixar que flueixin lliurement en benefici d'empreses, investigadors i administracions públiques.