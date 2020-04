Brussel·les suspèn els aranzels i l'IVA a les importacions de material sanitari de fora de la UE

La Comissió Europea ha anunciat aquest divendres que accepta la petició feta per alguns estats membres per suspendre els aranzels i l'IVA d'alguns equipaments sanitaris importats de països de fora de la Unió Europea per la pandèmia del coronavirus. Fa dues setmanes un seguit d'estats com França, Itàlia i Espanya, però també Bèlgica, els Països Baixos o Dinamarca, van sol·licitar a la Comissió Europea alliberar dels aranzels d'importació i també de l'IVA la importació de certs productes sanitaris que provenen de fora de la UE. Brussel·les ha aprovat aquest divendres la mesura, que permetrà rebaixar el cost d'aquests productes davant dels problemes de falta de material que pateixen la majoria de països de la Unió Europea. És una mesura especialment pensada per abaratir mascaretes, respiradors o tests, els equipaments més demandats.

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha posat el següent exemple sobre com afectaria aquesta decisió: "A Itàlia s'aplica un aranzel d'importació del 12% i un IVA del 22% a algunes mascaretes i material de protecció que s'importa de països com la Xina. La nostra decisió faria que el preu d'aquests productes fos un terç més barat". També ha explicat que els respiradors tenen aplicat un IVA del 20% que també es veurà reduït.

Es tracta d'una mesura temporal, que de moment està prevista per als pròxims quatre mesos, però Brussel·les obre la porta a allargar-la si és necessari. Perquè es puguin beneficiar d'aquesta mesura, els estats han d'informar a la Comissió de quin tipus i quina quantitat de béns volen comprar lliures d'aranzels i d'IVA. També han de donar el nom de les organitzacions autoritzades a distribuir aquests productes i quines mesures es prendran per evitar que siguin utilitzats per a qualsevol altre propòsit que no sigui combatre els efectes de la pandèmia. Per això s'estableixen certes condicions, com ara que es distribueixi sense recàrrec a les organitzacions que s'hagin autoritzat com a distribuïdores o a les persones en risc de contraure el coronavirus o involucrades directament en la gestió de la pandèmia.

Al mateix temps, però, aquest divendres Brussel·les no ha sabut donar més detalls sobre la compra pública de material de protecció i de respiradors que la presidenta de la Comissió Europea va assegurar que s'havia fet amb èxit ara fa una setmana. De moment no s'han donat detalls ni de quan arribarà el material ni de quines quantitats es distribuiran. El 25 de març la Comissió Europea va assegurar que enviaria aquest material a Espanya, un dels sol·licitants, en dues setmanes.