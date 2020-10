Brussel·les allarga la barra lliure d'ajuts públics a les empreses fins al juny del 2021

La segona onada de la pandèmia ha arribat a Europa i amenaça amb agreujar encara més la crisi econòmica que han provocat les mesures de confinament. Per això, la Comissió Europea ha decidit aquest dimarts allargar sis mesos més, fins al juny del 2021, la barra lliure d'ajuts públics que els estats poden concedir a les empreses amb dificultats per evitar l'enfonsament de l'economia. Amb les normes de competència precoronavirus, aquests ajuts públics serien il·legals dins la Unió.

Però com ha anunicat aquest dimarts la comissària de Competència, Margrethe Vestager, de moment dona encara més marge als governs per rescatar les seves empreses fins al juny del 2021. Aquests ajuts prenen forma de subvencions directes, d'avals a crèdits barats (de l'ICO a Espanya, per exemple) o fins i tot de recapitalitzacions, és a dir, injeccions de capital a les empreses. Però, a més, vista la profunditat de la crisi, no només s'amplia el marc temporal sinó que es permetrà també ajudar amb un màxim de tres milions d'euros per cobrir els costos fixos a aquelles empreses que hagin vist com la seva facturació es redueix com a mínim un 30% en comparació amb el mateix període del 2019.

Des que es va donar màniga ampla als estats per gastar i es van flexibilitzar aquestes normes, els estats han concedit fins a tres bilions d'euros en ajuts públics d'aquest tipus.

Malgrat això, no tots els estats han obert l'aixeta de la mateixa manera, perquè no tots tenen el mateix coixí. Alemanya ha concedit el 52,7% de tots aquests diners, seguida d'Itàlia (15,2%) i França (14,1%). Espanya és el quart país, amb només un 5%. D'aquí que la resposta a la crisi hagi accentuat encara més la desigualtat entre economies de l'eurozona, unes divergències que la UE vol corregir amb el fons de recuperació que encara no s'ha posat en marxa.