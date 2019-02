Brussel·les veta la fusió entre Siemens i Alstom

L'eix franco-alemany no tindrà rèplica (per ara) en el sector industrial ferroviari. Aquest dimecres la Comissió Europea ha decidit vetar la fusió entre del grup industrial francès Alstom i el seu rival germànic, Siemens. L'expedient ha sigut particularment polèmic perquè els dos governs hi han insistit amb força els últims mesos, des que les autoritats europees s'hi van mostrar reticents. També s'hi han mostrat en contra autoritats de la competència estatals com l'espanyola, la belga i, fins i tot, l'alemanya.

Un dels principals arguments dels governs alemany i francès era la necessitat de combatre el gegant xinès CRRC. Però la Comissió argumenta que la fusió "faria mal" a la competència als mercats de la senyalització ferroviària i de l'alta velocitat, després de constatar que les empreses no han fet una oferta amb prou mesures correctores.

"Siemens i Alstom són dues puntes de llança de la indústria ferroviària, sense mesures correctores suficients aquesta fusió hauria suposat una pujada de preus dels sistemes de senyalització que garanteixen la seguretat dels passatgers i dels pròxims trens d'alta velocitat", ha argumentat aquest dimecres la comissària de Competència, Margrethe Vestager.



Després d'arribar l'expedient a Brussel·les, les empreses van intentar fer algunes concessions davant les reticències europees, que no van ser suficients. A principis d'aquest any les dues companyies van anunciar noves concessions però Vestager ja va avisar aleshores (era el 21 de gener) que les negociacions estaven molt avançades i que el termini caducava el 18 de febrer. Però les dues empreses no van oferir cap canvi en la quantitat dels actius que les dues empreses cedirien en la fusió per no causar distorsions en la competència (al voltant del 4% de la facturació del grup que resultaria de la unió en negocis de senyalització i material rodant). Com ja s'anticipava, aquestes concessions no han sigut suficients per salvar la fusió.



Les pressions que han exercit els governs sobre les autoritats europees en aquesta qüestió han sigut públiques. A principis d'any el ministre de finances francès, Bruno Le Maire, va avisar que impedir la fusió seria "un error econòmic i una falta política" perquè l'objectiu és crear un "campió europeu" que pugui fer front al xinès CRRC. A més, també s'ha argumentat que l'operació podria beneficiar empreses com l'espanyola CAF per algunes de les concessions que s'havien compromès a fer. Tot i això, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) espanyola ja va mostrar la preocupació per les conseqüències que podia tenir una fusió d'aquestes característiques en un mercat ja poc competitiu com és el de material ferroviari per a l'alta velocitat a Espanya. A més, les dues companyies estan sota la lupa de Marín Quemada en diferents expedients per presumptes infraccions de la competència en aquest sector.

El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, ja va avisar dimarts: "Mai jugarem amb la política ni farem favoritismes quan es tracta d'assegurar la competència". Era la resposta a "aquells que diuen que la Comissió són tecnòcrates cecs, estúpids i tossuts".

Els sindicats, expectants

Els sindicats han assegurat que "respecten" la decisió de la Comissió Europea i han afegit que la seva posició durant tot el procés sempre ha estat "neutra". Tot i així el membre del comitè europeu d'Alstom de CCOO, Dani García, assegura que hagués estat positiu que les dues companyies haguessin donat garanties de treball a tot Europa i no només a França i Alemanya.

García també ha afegit que el que ara els preocupa és quina estratègia seguiran les dues companyies. "No sabem quines conseqüències tindrà la decisió, estem expectants", ha dit. Tot i així ha deixat clar que no preveu cap ERO perquè les dues empreses "estan bé". "A curt i mig termini no esperen cap moviment", ha afegit.

L'impacte a Catalunya

A Catalunya la possible fusió entre aquests dos gegants havia generat incertesa per l'impacte que podria haver tingut sobre la planta ferroviària d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda, que ja s'havia vist afectada anteriorment pels moviments empresarials. Quan General Electric va comprar el negoci energètic d'Alstom el 2016, la planta va reestructurar la plantilla i va anunciar mig miler d'acomiadaments a tot Espanya, 300 dels quals a Catalunya. La retallada de GE també va suposar el tancament de la planta de Cornellà de Llobregat, on Alstom desenvolupava projectes en el camp de l’energia hidràulica. A més, Siemens va fabricar i subministrar una part de la segona generació de trens AVE (Madrid-Barcelona). L'empresa té una fàbrica a Cornellà que fabrica motors per a trens i un centre d'innovació a Madrid.