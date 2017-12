Brussel·les investiga possible elusió fiscal d'Ikea

La Comissió Europea ha tornat a posar en el punt de mira el sistema fiscal d’Holanda. Brussel·les ha obert avui una investigació en profunditat per determinar si la multinacional sueca Ikea va obtenir pactes fiscals que li van permetre pagar menys impostos.

Segons les investigacions, l’empresa líder de mobles es va beneficiar de dos pactes fiscals ('tax rulings', en anglès), un del 2006 al 2011 i un altre del 2011 a l’actualitat. L’empresa sueca va canviar el seu model de negoci en la dècada dels vuitanta, per basar-lo en franquícies arreu del món.

Totes aquestes botigues pagaven una taxa del 3% per utilitzar el nom de la marca i explotar la franquícia, i aquests pagaments es transferien a la filial d'Ikea a Holanda, anomenada Inter Ikea Systems. Alhora, aquests beneficis es traslladaven a la filial de la mateixa empresa a Luxemburg, on no se li aplicava cap gravamen gràcies a una llei que ho permetia. Així l'empresa s'assegurava que pràcticament no pagava impostos.

El 2011 Ikea va tornar a fer canvis en el seu model empresarial, i després que la Comissió Europea considerés il·legal el sistema aplicat a Luxemburg, es va optar pel mateix sistema d’elusió fiscal en què tots els beneficis de les franquícies als Països Baixos anaven a parar a la filial de Liechtenstein, un altre país també conegut per la seva flexibilitat fiscal.

“Totes les companyies, grans o petites, multinacionals o no, han de pagar els seus impostos corresponents. Els estats membres no poden permetre que determinades companyies paguin menys impostos, ni que transfereixin els beneficis a un altre lloc. Investigarem ara amb detall el tractament fiscal d’Holanda a Ikea”, ha assegurat la comissària de Competència, Margarethe Vestager, en un comunicat.

Si es confirmessin les sospites de l’executiu comunitari, Holanda hauria d’exigir a Ikea que pagui els impostos no liquidats, tal com va passar amb Fiat (que ha hagut de pagar 30 milions d’euros) i Amazon (250 milions), que també es van beneficiar de 'tax rulings' al país. Malgrat tot, cap dels països que han contribuït al fet que Ikea pagués menys impostos no formen part de la llista de paradisos fiscals recentment adoptada pels Vint-i-vuit.

El grup dels Verds al Parlament Europeu ja va denunciar en un informe l’any passat que IKEA va evitar pagar 1.000 milions d’euros en impostos entre el 2009 i el 2014.