Brussel·les investiga si van ser il·legals les ajudes a la Copa Amèrica

La Comissió Europea manté una investigació per determinar si el préstec de 319 milions d'euros que l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) –amb el vistiplau del ministeri d'Hisenda– va concedir al Consorci València 2007 per costejar les obres de la Copa Amèrica constitueix una ajuda d'estat il·legal.

Des de Brussel·les sol·liciten nombrosa documentació econòmica i fiscal del Consorci –entitat formada per l'Estat, la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de València–, que encara té un deute de més de 426 milions d'euros i que actualment explota la Marina de València. L'alcalde i president del Consorci, Joan Ribó, ha afirmat sobre aquesta qüestió: "Nosaltres hem aportat les informacions que ens han requerit per part de la Unió Europea i esperem que es pugui resoldre d'una manera favorable".

El préstec d'aval públic que ara investiga la direcció general de la Competència de la CE va ser concedit durant la trigèsima segona edició de la competició nàutica, encara que la Comissió Europea sospita que el Consorci presumptament hauria continuat obtenint fons públics després del final de la competició.

Des del govern espanyol responen que el Consorci València 2007 no té una finalitat mercantil i, per tant, no hi ha lloc per considerar que s'hagi beneficiat d'ajudes d'estat. Brussel·les, per la seva banda, considera que les explicacions que ha rebut fins ara són insuficients i remarquen que el Consorci continua "registrant pèrdues i rebent ajudes il·legals a través d'aportacions de capital en curs".

Respecte d'aquestes acusacions, fonts del Consorci han manifestat que el préstec es va dur a terme en condicions de mercat i que l'explotació econòmica posterior "es fa en regim de competència i en cap cas es pot considerar que hi hagi ajudes d'estat".