Brussel·les vol deixar llibertat als governs europeus per decidir a quins productes volen aplicar l'IVA reduït

Brussel·les planeja flexibilitzar la rígida normativa de l'impost sobre el valor afegit (IVA) per donar més llibertat als estats membres. La Comissió Europea vol que cada soci pugui decidir individualment a quins productes vol aplicar els tipus d'IVA reduït. L'executiu comunitari ha presentat aquest dijous la seva proposta per reformar el reglament, que inclou també nous tipus d'IVA reduït i fins i tot un tipus nul, del 0%.

La Comissió Europea ha establert una llista de productes (entre els quals hi ha el tabac i les begudes alcohòliques), que hauran de tenir l'IVA normal, fixat en el 15% o superior. Per a la resta, proposa que hi hagi dos tipus d'IVA diferent entre el 5% i el 15%, un tipus entre el 0% i el 5%, i finalment un tipus del 0%.

"Cal més flexibilitat perquè els governs puguin reflectir les seves preferències polítiques a través dels tipus de l'IVA", ha assegurat el comissari europeu d'Afers Econòmics, Pierre Moscovici.

Exempció d'IVA per a bolquers

A Espanya fa anys que hi ha pressions polítiques i ciutadanes per reduir al mínim l'IVA de productes com les compreses, els bolquers i els preservatius. Fins ara el PP ho ha vetat i, de fet, amb les normes actuals, l'IVA d'aquests productes només es podria reduir fins al 5%. Si tira endavant la proposta de la CE, aquests productes podrien estar exempts d'IVA.

Brussel·les també deixa clar en la seva proposta que qualsevol reducció de l'IVA s'ha de notar en el preu final del producte perquè els consumidors se'n puguin beneficiar.

Normativa actual massa restrictiva

La idea d'oferir llibertat als governs amb qüestions d'IVA és gairebé revolucionària: la normativa actual és molt restrictiva i deixa poc marge de decisió als estats membres. Segons reconeix la Comissió Europea, les normes "han quedat desfasades i són massa restrictives" perquè permeten als estats membres aplicar tipus d'IVA reduïts només sobre alguns sectors i productes molt específics.

¿Com es pot evitar una gran disparitat entre estats membres i garantir uns ingressos mínims als estats si tenen llibertat per reduir l'IVA? Els socis hauran de garantir que el tipus mitjà ponderat de l'IVA sigui de com a mínim el 12%. Per tant, no podrà haver-hi una baixada generalitzada d'IVA.

La proposta de Moscovici es debatrà la setmana que ve a la reunió de ministres d'Economia de la UE. Les negociacions es preveuen llargues i complicades atès que l'IVA és un tema sensible per als governs i qualsevol canvi normatiu exigeix unanimitat.