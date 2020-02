Brussel·les s'alinea amb el govern espanyol i preveu que l'economia creixi un 1,6% el 2020

Fins a aquest dijous, les previsions de la Comissió Europea eren les més pessimistes pel que fa a les perspectives de l'economia espanyola. Aquesta setmana la vicepresidenta econòmica del govern espanyol, Nadia Calviño, confirmava una rebaixa de les seves previsions econòmiques de cara al 2020 situant el creixement del producte interior brut (PIB) espanyol en un 1,6%. La xifra coincideix ara amb la prevista per la Comissió Europea, que, per contra, ha revisat el seu anterior pronòstic a l'alça. Així, si a finals del 2019 Brussel·les creia que el PIB espanyol només avançaria un 1,5% aquest any, ara considera que ho farà un 1,6%, una xifra que no té en compte, però, l'impacte potencial que pugui tenir l'epidèmia del coronavirus.

Brussel·les també confirma que el PIB espanyol va créixer un 2% el 2019, perquè l'esperat alentiment de l'economia espanyola la segona meitat de l'any va ser menor a causa d'una petita recuperació del consum privat, tal com diu la Comissió Europea en el seu informe. Els principals impulsors del creixement són les exportacions i una resistència més elevada de la demanda interna.

Calviño, que presumeix de tenir una estreta i constant relació amb Brussel·les pel seu antic càrrec com a responsable dels pressupostos comunitaris, ja ha avançat aquest dijous mateix en una entrevista a la Cope que les perspectives que anunciaria la Comissió "estarien molt alineades" amb la visió del govern que vicepresideix: "El creixement de l'economia ha estat molt robust i dinàmic els últims anys i es mantindrà així el 2020, per sobre dels països del nostre entorn i de la mitjana de la UE".

Però, malgrat mantenir-se per sobre de la mitjana europea, les xifres també confirmen l'alentiment. L'economia espanyola creixerà menys d'un 2% aquest 2020 i avançarà un 1,5% el 2021, segons les previsions de la Comissió Europea. Els tècnics de la Comissió assenyalen però, que aquesta petita revisió a l'alça de les previsions econòmiques per a Espanya demostren una "estabilització" del creixement econòmic apuntalat principalment per la demanda interna demostrant que hi ha un límit. De fet, la vicepresidenta econòmica Calviño, ja ha assenyalat certes vegades que l'evolució de PIB s'encamina a alinear-se amb el creixement "potencial" , en torn d'un 1,5%, un creixement però raquític que pot ser un indicador de l'estancament de la productivitat, un fenomen que s'exten de manera global.