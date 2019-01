Brussel·les multa Mastercard amb 570 milions per la manipulació de comissions de targetes de crèdit

La Comissió Europea ha multat amb 570 milions d'euros la companyia de targetes de crèdit Mastercard per la manipulació de les taxes d'intercanvi de targetes de crèdit, segons ha fet públic l'executiu europeu.

Les taxes d'intercanvi es paguen en qualsevol pagament en targeta de crèdit. Concretament, els bancs que tenen un terminal de pagament amb targeta instal·lat en un comerç –per exemple un restaurant o una botiga– abonen aquesta comissió al banc emissor de la targeta amb la qual es realitza el pagament. Segons la Comissió Europea, Mastercard hauria augmentat de manera artificial aquestes taxes en operacions de pagament realitzades amb targetes emeses fora del mercat únic europeu.

Brussel·les ha conclòs que Mastercard va impedir als minoristes acudir a bancs establerts en altres estats membres que oferissin comissions més baixes. D'aquesta manera, l'executiu comunitari creu que Mastercard va limitar la competència a escala europea. La investigació es va iniciar el 2013, però no es van presentar càrrecs formalment fins al 2015.

Aquest desembre, l'empresa nord-americana va oferir compromisos per corregir els aspectes considerats problemàtics per la Comissió, que ha aplicat una reducció del 10% de la multa gràcies a la cooperació que l'empresa ha ofert. Mastercard ha indicat en un comunicat que considera "el tancament d'aquest capítol antimonopoli com una fita important per a l'empresa", i ha recordat que la multa es deu a les pràctiques dutes a terme en "un període limitat de dos anys". Per això, segons l'empresa, la multa "no requerirà cap modificació" de les pràctiques comercials actuals. A més, Mastercard ha afirmat que la xifra de 570 milions és "coherent" amb la quantitat que ja havia anunciat que assumiria dins dels comptes del quart trimestre del 2018.