Brussel·les pressiona pels drets dels autònoms de les aplis

Avui dia els drets dels autònoms digitals que treballen per a plataformes com Glovo o Uber a Europa continuen als llimbs. Es tracta de treballadors per compte propi, però el fet que treballin a través d’una aplicació que els geolocalitza i en fixa les condicions de servei complica encara més l’equació i ha obert un intens debat sobre la seva precarietat. Fins ara la Unió Europea ha estudiat el fenomen amb prudència, però els últims mesos l’hemicicle comunitari ha posat la directa per establir quines han de ser les condicions mínimes dels treballadors sota demanda. La setmana passada el Parlament Europeu va votar una primera versió de la norma que, si passa els següents filtres, es convertirà en una directiva europea que hauran de transposar els estats membres en un termini de dos anys.

Entre altres punts, Brussel·les vol pressionar perquè els treballadors de l’anomenada gig economy (l’economia sota demanda) gaudeixin d’un “nivell mínim d’estabilitat”. Aquest llindar passa, per exemple, perquè hi hagi més transparència i les empreses els informin des del primer dia sobre la durada i la retribució dels seus contractes. “L’objectiu essencial de la directiva és establir un marc mínim europeu de protecció dels drets per a les noves formes de treball”, segons explica l’eurodiputat independent del grup liberal ALDE Enrique Calvet. Segons el parlamentari espanyol, empreses com Deliveroo o Glovo han de poder mantenir la seva flexibilitat, però amb un mínim de garanties.

Aquestes garanties comportarien que els treballadors amb horaris variables puguin comptar amb un mínim d’hores pagades, una de les reclamacions més repetides pels col·lectius de repartidors d’aquestes aplicacions. A aquest punt s’hi afegeix el fet que les plataformes no podran castigar un autònom quan rebutgi una comanda fora de les hores establertes. Sovint els ingressos finals d’aquests missatgers estan determinats per les puntuacions que els atorga l’empresa. Aquests càlculs penalitzen el treballador quan no reparteix en horaris de demanda elevada, cosa que contradiu la seva llibertat com a treballadors per compte propi. A més, la proposta de Brussel·les també prohibeix que les empreses exigeixin exclusivitat als autònoms digitals. “És la primera vegada que es concreta d’aquesta manera i s’expressa quina és la voluntat”, afirma l’advocada especialitzada en economia col·laborativa i fundadora de Legal Sharing Rosa Guirado. En la seva opinió, les recomanacions d’Europa per afrontar l’impacte de les aplicacions en el mercat laboral havien sigut molt ambigües fins ara.

Per a l’expert en economia col·laborativa Albert Cañigueral, “tot és expectativa”, però reconeix que la Unió Europea s’ha començat a posicionar sobre aquest fenomen. “Hi ha una dicotomia entre l’autònom precari sense protecció i l’assalariat que sí que en té”, apunta. Segons Cañigueral, la clau de les pròximes regulacions ha de passar per dotar de més drets aquests col·lectius de nous autònoms, independentment del contracte que tinguin. Precisament aquesta setmana es va celebrar a Amsterdam la conferència Reshaping Work, que va reunir en una mateixa taula directius de Deliveroo i Uber amb repartidors i conductors de les seves aplicacions.

La plataforma de transport està planejant crear un servei de treball temporal anomenat Uber Works -per ara en proves- per continuar explotant l’economia sota demanda. La nova aplicació oferiria llocs de treball esporàdics en sectors com l’hostaleria o la seguretat privada.

Embolic jurídic

Segons un informe encarregat per la UE i publicat aquest estiu, el Regne Unit és l’estat membre on hi ha més treballadors sota demanda, però els països del sud com Espanya o Portugal cada cop en tenen més. A l’Estat l’estudi estima que hi ha més d’un 10% d’usuaris d’internet que han fet servir una plataforma per treballar, tot i que el percentatge que ho fa com a principal font d’ingressos és molt inferior.

Guirado recorda que la manca d’un marc legislatiu clar sobre aquestes modalitats de treball ha fet que els jutges espanyols estiguin emetent sentències contradictòries sobre el tema. A València un magistrat va assegurar que un repartidor de Deliveroo era un fals autònom, mentre que a Madrid una jutgessa va defensar el contrari sobre un missatger de Glovo.