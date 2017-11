Brussel·les eleva la previsió de creixement a Espanya malgrat el Procés

Tot i els missatges que des de Madrid avisen de greus conseqüències econòmiques que té el Procés a Catalunya, la Comissió Europea es felicita per les bones perspectives en l’economia d’Espanya. Segons les previsions de Brussel·les fetes públiques aquest dijous, l'Estat tancarà el 2017 amb un 3,1%, un dels més alts de l’Eurozona, després d'haver millorat les previsions en tres dècimes des del 2,8% anterior.

A diferència del que s’esperava en les últimes previsions a la primavera, “l'activitat econòmica s’ha accelerat durant el segon trimestre de 2017”, explica l'executiu comunitari. Això coincideix amb els nivells de tensió han seguit augmentat entre Barcelona i Madrid. Un dels principals motors de l'actual creixement és la demanda interna, una millora en el mercat de treball, i un augment de les exportacions. Una tendència que, se seguirà mantenint en el 2018 i en el 2019, segons les projeccions, amb un 2,5% i un 2,1%, respectivament. Brussel·les eleva així les seves previsions, tres dècimes més del que va dir al maig, i coincideix ara amb les perspectives del govern espanyol.

Amb tot, l'executiu comunitari sí que ha fet un esment a la situació a Catalunya, en què reconeix que les reaccions dels mercats “als recents esdeveniments” al país “s'han contingut”, tot i que temen riscos en el futur “que poden tenir un impacte sobre el creixement”, però que encara “no es poden anticipar”. “El nostre escenari actual no aborda l’impacte potencial dels últims esdeveniments a Catalunya, de moment observem que en el mercats tenen un impacte limitat. El risc existeix, però de moment veiem un impacte limitat en el creixement, no ens podem anticipar i no especularé sobre l’evolució política, seguirem els esdeveniments”, ha assegurat el comissari d’Afers econòmics, Pierre Moscovici, preguntat a la roda de premsa.

Sobre el dèficit espanyol, un dels majors mals de cap de Brussel·les en els últims anys, alerta que Espanya tancarà amb un 3,1% el 2017, convertint-se així en l’únic país de la UE que supera la barrera del 3%; i del 2,4% en el 2018, dues dècimes més del que exigeix Brussel·les, després de perdonar l’any passat a Espanya una sanció per haver incomplert de forma reiterada els seus compromisos.

Pel que fa al deute espanyol, un dels més alts de l’Eurozona, seguirà les últimes previsions, que avançaven que baixarà del 100% situant en el 98,4% aquest any i un 96,9% el proper any.