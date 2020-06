Brussel·les es vol protegir de la Xina amb un mecanisme per vetar compres d'empreses europees

La Comissió Europea vol frenar l'expansió de la Xina al teixit econòmic i industrial europeu. L'executiu comunitari proposa reforçar l'estratègia de Competència per bloquejar o, en última instància, prohibir que empreses que reben subsidis públics puguin adquirir companyies europees. És la proposta que aquest dimecres el departament que lidera Margrethe Vestager ha llançat, en forma de llibre blanc, per encetar un procés de consulta en què les parts implicades podran dir-hi la seva i també els governs.

La Comissió ja controla les adquisicions i fusions d'empreses i també les ajudes d'estat, però sobretot de companyies de la mateixa Unió Europea, i considera que quan es tracta d'empreses estrangeres (sobretot xineses, malgrat que oficialment no s'hi fa referència) no hi ha igualtat de condicions ni es compta amb prou mecanismes per garantir-les.

Aquesta és una preocupació que arriba impulsada per l'eix d'influència franco-alemany, que fa anys que pressiona per repensar la política industrial europea i permetre fusions que creïn els anomenats "campions europeus" (com el que resultaria d'Alstom i Siemens) per poder competir amb les companyies xineses, que compten amb el suport del govern de Pequín. De fet, amb la crisi del coronavirus Alemanya ja ha impulsat una política similar a nivell nacional i a finals d'aquest any la Comissió Europea té previst posar en marxa un sistema de seguiment de les inversions estrangeres que, tot i això, no preveu la possibilitat de sancionar o vetar operacions.

Per això, segons expliquen fonts europees, cal establir els mecanismes per "assegurar que els subsidis dels tercers països no distorsionen el mercat únic", ja que la Unió Europea té un mercat "molt obert". La proposta de Brussel·les implica poder controlar les inversions externes de la mateixa manera que es fa amb les internes: "No tenim els mitjans de control adequats i els instruments que atacarien aquest buit".

Es posarien sota la lupa de la Comissió Europea tots els mecanismes de finançament que es consideren ajudes d'estat quan hi hagi una operació d'oferta de compra total o parcial d'una companyia europea. Així, es tindrien en compte tant crèdits com garanties i subsidis directes. D'aquesta manera, les empreses que rebin aquesta mena d'ajuts públics ho tindran més difícil o impossible tant per comprar empreses europees com per presentar-se a concursos públics, ja que la Comissió considera que també poden tenir avantatge competitiu respecte a les empreses del Vell Continent que no compten amb ajudes d'estat.

Qui ho controlaria i com?

La proposta de Brussel·les és que les autoritats de Competència de cada país alertin la Comissió quan detectin aquesta mena d'operacions. Aleshores, si es considera pertinent, s'obriria una investigació a fons per determinar si hi ha risc d'alterar la competència i seria l'executiu comunitari el que tindria la competència exclusiva de vetar l'operació, imposar sancions o demanar compensacions si ho considera suficient per permetre l'operació.

En el context de pandèmia de coronavirus, la Comissió Europea ha relaxat les normes que regulen les ajudes d'estat i ha permès als governs ajudar les seves empreses tant com vulguin, però es tracta d'un mecanisme temporal. A més, també a causa de la pandèmia, Europa ha pres consciència de les conseqüències que pot provocar-li dependre excessivament de la Xina en sectors estratègics com el farmacèutic, i per això ha donat un impuls a aquesta iniciativa.