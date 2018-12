Bultaco declararà concurs de creditors després d'haver aturat la producció

El fabricant de motocicletes elèctriques Bultaco sol·licitarà acollir-se a un concurs de creditors després d'haver hagut d'aturar la producció i mentre segueix buscant un nou inversor que asseguri la viabilitat de l'empresa. Segons fonts coneixedores de la situació de la companyia, com a part del pla estratègic presentat al maig Bultaco ha estat buscant un inversor extern que li permeti fer front a inversions importants en matèria de desenvolupament de producte.

No obstant això, malgrat haver establert diversos contactes amb empreses interessades, la companyia no ha aconseguit encara tancar cap acord, la qual cosa va provocar la posta en marxa, en un primer moment, d'un expedient de regulació d'ocupació temporal a la seva planta de Montmeló, que va afectar un total de 27 persones, principalment operaris de fàbrica, sobre una plantilla de 37 empleats.

Aquesta primera mesura no va ser suficient, ja que, en no arribar les inversions per continuar amb la producció, es va produir un trencament d'estoc. Això va impedir a l'empresa mantenir el pagament dels proveïdors, la qual cosa va motivar una aturada en l'activitat industrial i, per tant, un tall en els ingressos de l'empresa. Aquesta situació, segons les mateixes fonts, derivarà en la sol·licitud d'acolliment al concurs de creditors amb la finalitat de reiniciar l'activitat industrial i poder satisfer les més de 700 comandes amb les quals compta l'empresa i que s'han vist frenades per l'aturada industrial, un fet que posa en dubte la viabilitat a llarg termini de l'empresa. Les mateixes fonts han destacat que, malgrat la intenció d'acollir-se al concurs, hi ha negociacions avançades amb diferents inversors i s'han mostrat confiades en la viabilitat futura de la corporació.

En l'actualitat Bultaco té un passiu d'11 milions d'euros. D'aquests, 7 milions són deute amb bancs, 2 milions estan vinculats als socis i 1 milió correspon a deute intern. A finals de l'any passat, el fabricant de motocicletes elèctriques va aconseguir un acord per al refinançament del deute i va aconseguir ampliar-ne el venciment fins al 2022, que en el seu moment va considerar que tenia una amortització adequada al pla de negoci.

Al maig, la companyia va presentar el seu pla estratègic que, entre altres aspectes, incloïa trobar un inversor que donés suport al negoci, ja que l'empresa preveia llançar tres nous models en quatre anys i aconseguir unes vendes de 2.000 unitats aquest any, un 60% més que el 2017. Per al 2022, l'objectiu era aconseguir unes vendes de 30.000 unitats anuals. L'estratègia també incloïa l'expansió comercial, fins als 2.000 punts de venda, important en comparació amb els 163 en els quals està present en l'actualitat, repartits per 29 països diferents.

L'últim exercici Bultaco va comercialitzar un total de 1.251 motocicletes en tots els mercats en els quals opera, la qual cosa va suposar una pujada del 22% en comparació amb el 2016, i va registrar una facturació de 4,5 milions d'euros.