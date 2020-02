BusUp factura un 500% més en un any i aspira als 9 milions el 2020

L'empresa de bus compartit BusUp va facturar 1,8 milions d'euros l'any passat. La xifra implica que el seu volum de vendes és un 500% superior al del 2018, quan, amb només un parell de clients, va facturar 300.000 euros. Ara, amb tres mercats en ple rendiment, esperen arribar als 9 milions d'euros. La companyia catalana opera al Brasil, Portugal i Espanya. A Barcelona en concret ho fa amb una aliança amb tres empreses del polígon de Can Sant Joan, a Sant Cugat: Grifols, Roche i DXC Technology.

"Les zones suburbanes creixen quatre vegades més ràpid que la ciutat com a tal, el centre urbà té bona connexió de transport públic, però a la zona suburbana hi és escàs perquè no hi ha tanta demanda", contextualitza Ruy Stoffel, conseller delegat de BusUp.

Segons les dades de l'empresa, en aquestes zones al voltant d'un 65% de la gent va en cotxe a la feina i el percentatge creix fins al 85% en el cas dels petits pobles. Aquests, sumat al fet que els joves tenen cada vegada menys interès en el cotxe i que una línia de transport particular a la carta per acostar els treballadors a les empreses és un servei molt car, han estat els principals ingredients de l'èxit de la companyia.

Uns 140 euros d'estalvi al mes

La seva proposta és gestionar un servei d'autocars adaptat als llocs de residència dels treballadors interessats i coordinat amb empreses que siguin a la vora (per exemple en un mateix polígon) per fer el servei més assequible per a tots. En el cas del polígon català, els treballadors paguen aproximadament 60 euros al mes per utilitzar el servei i el cost de la ruta gira al voltant dels 100 euros. "Mantenir un cotxe de mitjana costa uns 200 euros al mes", defensa Eva Romagosa, cap d'innovació. "Basant-nos en la mitjana europea, un dels nostres autocars treu uns 30 cotxes de la carretera", afegeix, amb la consegüent reducció del 80% d'emissions de CO2. La taxa indica que el 78% dels usuaris actuals és gent que abans anava en cotxe.

La companyia té presència a Catalunya, el País Basc, Lisboa, Sao Paulo i Porto Alegre. En els propers dies començarà, a més, diverses operacions a Madrid i, més enllà d'això, prepara una ronda de finançament de 5 milions d'euros per fer el salt als Estats Units i a Mèxic. Darrere de l'empresa hi ha també el conseller delegat de l'empresa d'autocars Canals, que és, de fet, qui va plantejar als dos companys de màster d'IESE les carències del sector que van originar la idea.