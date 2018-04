CaixaBank admet que va ser massa pessimista amb l'impacte econòmic de l'1-O

El president de CaixaBank, Jordi Gual, ha declarat aquesta setmana en una entrevista a la CNBC que l'entitat va pensar que els fets polítics d'octubre (amb la violenta repressió policial del referèndum de l'1-O, la vaga posterior i el polèmic discurs del rei Felip VI) tindrien una afectació econòmica que posteriorment no s'ha donat.

"Hi va haver alguna incertesa a l'octubre, ens vam moure de pressa perquè en qualsevol moment la nostra obligació amb els accionistes i amb els clients és assegurar la continuïtat del negoci, i això va estar garantit pel canvi de domicili", va fer, en referència a la decisió de canviar la seu de Barcelona a València.

"Després dels fets d'octubre, les coses ràpidament van tornar a la normalitat i, de fet, inicialment vam pensar que hi podia haver alguna desacceleració en el creixement econòmic a Catalunya i al conjunt d'Espanya —va exposar—, però no veiem que estigui passant i el 2018 serà un any remarcablement bo en termes de creixement econòmic".

El cert és que, malgrat el discurs catastrofista de les diferents instàncies de l'Estat, Catalunya va mantenir l'any passat un creixement econòmic del 3,3% del PIB.