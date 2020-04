Crítiques dels sindicats al Govern per les ajudes a sanitaris i afectats pels ERTO

Els líders d'UGT i CCOO a Catalunya, Camil Ros i Javier Pacheco, han criticat aquest dilluns les ajudes econòmiques proposades per la Generalitat per al personal sanitari i els treballadors afectats per un expedient de regulació d'ocupació temporal (ERTO) que encara no cobren l'atur. Així doncs, han lamentat no s'hagin pactat abans amb els sindicats i que s'opti per oferir pagues enlloc de retornar sous i drets retallats.

Durant la conferència de premsa telemàtica de presentació dels actes de celebració del pròxim Primer de Maig, Ros i Pacheco han coincidit en alçar la veu contra aquestes iniciatives que han titllat d'"ocurrències". "No volem caritat sinó drets. No deixarem que comprin als treballadors amb almoines caritatives. Volem millors ràtios d'atenció sanitària i millors condicions de treball", ha assegurat Pacheco, en relació a una eventual paga extra per al personal de l'àmbit de la salut per la seva dedicació durant la pandèmia.

En aquesta línia, el secretari general de CCOO ha recordat que l'executiu català encara deu als treballadors públics "una paga i mitja" dels sous retallats durant el 2012 i 2013, i ha instat la Generalitat a abonar aquests salaris abans de plantejar altres propostes.

El líder del primer sindicat de Catalunya s'ha mostrat especialment irritat per aquesta paga de 200 euros no acordada amb els sindicats. "És una ocurrència i una falta de respecte al diàleg social", ha afirmat. Per la seva banda, Camil Ros ha demanat a la Generalitat que porti les seves propostes econòmiques per a empleats públics com els de l'àmbit de la salut a la taula de la funció pública, on "ha de ser acordada i consensuada", al temps que ha exigit que es faci marxa enrere a les retallades del passat.

"Si ens fixem ara en les plantilles dels hospitals, veiem que hi ha menys persones treballant encara entren més pacients. Fan falta més places", ha dit. Respecte a la proposta de la Generalitat de donar una paga provisional de 200 euros als treballadors afectats per un ERTO que encara no cobren l'atur, Ros ha destacat la dificultat de materialitzar-la ja que encara es desconeix el nombre de persones que no té accés a les prestacions d'atur i ha instat l'executiu a "ordenar" les seves propostes econòmiques