La CE avala el pressupost espanyol tot i que no compleix el dèficit

Amb Europa intentant acabar de girar full a la crisi econòmica, Brussel·les ha deixat enrere l’obsessió per l’austeritat i assumeix un discurs econòmic més realista. La Comissió Europea (CE) va donar ahir el seu vistiplau als pressupostos espanyols per al 2018 -encara provisionals, a falta d’un acord al Congrés per aprovar-ne de nous- tot i que no compleixen la reducció del dèficit pactada entre Madrid i la CE, d’un 2,2%, ni l’ajust fiscal.

Brussel·les dona per bons els esforços del govern espanyol per situar el dèficit per sota del 3% del PIB, el llindar que marca el Pacte d’Estabilitat. Ahir la CE no va renyar l’executiu de Mariano Rajoy, malgrat que no compleix fiscalment i que no ha presentat un nou pressupost.

Europa, això sí, va insistir un cop més en la necessitat de reduir la taxa d’atur de l’Estat, que continua a nivells molt elevats, i va recordar que la situació política a Catalunya pot tenir un impacte negatiu en el creixement econòmic.

Catalunya complirà, diu Montoro

Per la seva banda, el ministre d’Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, va avançar ahir que les comunitats autònomes assoliran el seu objectiu de dèficit públic, per sota del 0,6%. “Inclosa Catalunya”, va apuntar Montoro, que va subratllar que alguns territoris és “molt factible que entrin en superàvit”. Així doncs, també va destacar que Catalunya pot complir “perfectament” el seu objectiu de dèficit públic del 0,6% del PIB, enfront del 0,93% de l’any anterior.

El ministre ho va explicar en la seva primera compareixença a la comissió de pressupostos del Congrés, on va repassar les conseqüències de la pròrroga pressupostària del 2017 i va justificar la imposició del sostre de despesa perquè els ajuntaments compleixin la llei d’estabilitat pressupostària.