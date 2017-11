La CEOE rebaixa tres dècimes la previsió del PIB per al 2018, fins al 2,5%, per la crisi catalana

La Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE) ha retallat 3 dècimes la previsió sobre el creixement de l'economia espanyola per al 2018, del 2,8% al 2,8%, per l'impacte de la incertesa política i econòmica que ha generat la crisi a Catalunya.

Segons la patronal es tracta d'un escenari central en què l'impacte de la situació catalana serà "moderat" i comportarà un creixement més moderat del previst per a aquest quart trimestre i durant el 2018. En aquest escenari, la CEOE preveu que la creació d'ocupació també es moderarà l'any vinent, fins als 428.000 nous llocs de treball, respecte als 500.000 amb què podria tancar el 2017.

La previsió de creixement econòmic de la patronal coincideix amb la que va publicar la Comissió Europea en el seu últim informe de tardor i està 2 dècimes per sobre de la del govern espanyol, que recentment la va rebaixar del 2,6% al 2,3% per la situació a Catalunya.

De cara al quart trimestre d'aquest any, la CEOE preveu que la ralentització del consum i la inversió que ha observat durant el tercer trimestre podria portar el PIB a créixer menys d'un 0,8% entre octubre i desembre, per sota de la taxa trimestral registrada durant els mesos d'estiu.

"Les perspectives per al quart trimestre segueixen apuntant a una desacceleració de l'activitat, si bé no gaire acusada. La incertesa política i econòmica que ha generat la crisi a Catalunya està afectant fonamentalment el turisme i alguns components del consum privat, per la qual cosa s'anticipa un ritme de creixement més baix en l'últim període de l'any", avisa la patronal a l'informe.