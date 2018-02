Catalunya és la segona comunitat que més lleis va aprovar el 2017

Catalunya va ser la segona autonomia amb més activitat normativa el 2017. Segons l'informe que publica aquest dimecres la Confederació d'Organitzacions Empresarials (CEOE), des del 17 de novembre del 2016 fins a la mateixa data del 2017 (el primer any de legislatura estatal) aquesta comunitat va aprovar 31 normes amb rang de llei, el mateix nombre que el País Valencià i una xifra només superada per Navarra, que, com especifica la CEOE, també comptabilitza normatives forals. Les segueixen l'Aragó i les Illes Balears, amb 19 normes amb rang de llei aprovades. En total, totes els autonomies en van aprovar 253, un 3,3% més que l'any anterior. En el cas català van ser 24 lleis -13 de les quals impugnades pel govern espanyol i suspeses pel Tribunal Constitucional- i 7 decrets llei.

Segons el registre de la CEOE, des del 2015 que Catalunya no registrava tantes normes amb rang de llei, quan en va aprovar 40. El 2013 n'havia registrat 8; el 2014, 22, i el 2016, 11. A més, va omplir el 14% de totes les pàgines de diaris oficials autonòmics (els butlletins on es registren totes les iniciatives legislatives) publicades el 2017, 101.751. En total, els diaris oficials de les autonomies sumen més de 731.500 planes i Catalunya és l'única autonomia que va superar les 100.000.

El segon any amb menys producció legislativa a Espanya

A escala estatal, el 2017 va ser el segon any amb menys activitat legislativa per part de l'executiu espanyol. Tal com ha comptabilitzat la CEOE, el 'Butlletí Oficial de l'Estat' (BOE) va fregar les 955.000 pàgines (en conjunt a escala estatal i autonòmica) amb noves normes el 2017. En total, més de 731.500 pàgines van ser per als butlletins autonòmics i més de 223.000 per al de l'Estat. Tot plegat, per aprovar 517 noves normes de diferents nivells, un 18,6% més que les 436 adoptades l'any anterior.

Tot i això, la mateixa CEOE recorda que el 2016 va ser un "any excepcional", en el qual l'activitat legislativa va estar condicionada pel govern en funcions. De fet, aquell va ser l'any amb menys normativa nova de la història, cosa que deixa aquest últim en el segon amb registres més baixos i, tot i això, la CEOE continua considerant que la regulació és excessiva.

I, malgrat tot plegat, la patronal espanyola CEOE creu que el govern es va excedir aprovant noves normatives. Aquesta és la queixa de la CEOE després de publicar aquest dimecres un informe sobre l'activitat normativa a Espanya el 2017 en què conclou que "l'entramat legislatiu espanyol" és massa dens i complex, cosa que "obliga les empreses a enfrontar-se amb un elevat i dispers nivell de regulació" i "distorsiona el mercat".

La CEOE considera que aquesta situació impacta "directament" sobre la capacitat de les empreses de créixer i "n'erosiona la competitivitat", ja que les companyies es veuen "obligades a destinar notables recursos i esforços a complir amb la regulació existent", una regulació que considera "injustificada i desproporcionada".