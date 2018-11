La CNMC reclama a Adif més informació per a les empreses que volen competir amb Renfe

La Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) considera que Adif i Adif Alta Velocitat, els gestors de les infraestructures ferroviàries que depenen del ministeri de Foment, haurien de donar més informació sobre la xarxa a les empreses que pensen competir amb Renfe aprofitant la liberalització del sector.

La CNMC ha publicat el seu informe sobre el que s'anomena declaració de la xarxa, un document elaborat per Adif i Adif Alta Velocitat en què s'inclouen les característiques de la xarxa ferroviària i el procediment perquè les empreses del sector puguin accedir-hi. És essencial per a les companyies que volen entrar en el mercat ferroviari aprofitant-ne la liberalització.

Competència considera que hi ha diversos elements que s'han de millorar en aquest document perquè els competidors de Renfe estiguin en condicions de dissenyar la seva oferta comercial. Sobretot pel que fa a les destinacions accessibles i el temps del trajecte per a viatgers i mercaderies.

La declaració sobre la xarxa inclou els principals estudis, projectes i obres que els administradors estan realitzant a la xarxa ferroviària, però no detalla quan es posaran en servei les noves línies previstes per als anys 2019 i 2020. A més, tampoc incorpora informació actualitzada de les restriccions que poden afectar el trànsit ferroviari. Entre aquestes obres que no s'explica quan estaran enllestides hi ha el tram Vandellòs-Tarragona del corredor mediterrani.

Per a Competència, aquestes dades són essencials perquè les empreses ferroviàries puguin planificar les seves estratègies. Per això la CNMC proposa que Adif i Adif AV actualitzin aquesta informació en una pàgina web i n'incloguin l'enllaç al document de la declaració de la xarxa.

Dos anys de retard en l'estratègia

L'organisme que presideix José María Marín Quemada considera imprescindible que el ministeri de Foment publiqui l'estratègia del desenvolupament, el manteniment i la renovació de les infraestructures ferroviàries que preveu la llei del sector ferroviari. Aquesta estratègia acumula un retard de gairebé dos anys respecte al termini fixat en la normativa.

A més, per assegurar l'adequat finançament d'aquestes infraestructures s'ha de subscriure el conveni entre el ministeri de Foment i Adif.

No obstant això, la CNMC considera positiu que Adif i Adif Alta Velocitat hagin inclòs elements perquè diferents empreses puguin comptar amb capacitat en la infraestructura ferroviària davant la liberalització del transport de passatgers estatal, que té com a data límit l'any 2020, segons les directives europees; així com que a la declaració de xarxa de l'any 2019 s'inclogui la possibilitat que les empreses ferroviàries puguin subscriure amb Adif un acord marc. Aquesta fórmula els garantirà capacitat per accedir a les infraestructures ferroviàries –vies, material rodant i altres– a mitjà i llarg termini.

En conseqüència, les companyies que necessitin fer inversions importants (adquisició de vagons, entre d'altres) tindran menys incertesa a l'hora d'accedir a les infraestructures. A més, en cas de conflicte, s'inclouen nous criteris per assegurar el repartiment dels 'slots' entre empreses que vulguin oferir serveis en un mateix horari.

La CNMC també valora l'esforç de l'administrador general d'infraestructures per estendre el sistema d'incentius a tota la xarxa, incloent-hi els serveis prestats a la xarxa convencional.