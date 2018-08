La CNMC multa dues elèctriques catalanes per incompliment de les mesures de protecció al consumidor

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha multat les empreses catalanes comercialitzadores d'electricitat Zero Electrum i Catgas Energia amb 350.000 i 150.000 euros, respectivament. El motiu, l'incompliment de les mesures de protecció al consumidor després de traspassar-se clients de forma il·legal, una infracció "greu" d'acord amb la llei del sector elèctric del 2013.



I és que segons Competència, Zero Electrum ja va ser inhabilitada l'any 2017 per a l'exercici de l'activitat de comercialització d'energia elèctrica sota l'ordenament IET/530/2016, que també incloïa el traspàs dels seus clients, en aquest cas, a una comercialitzadora de referència. Malgrat la prohibició, la societat va decidir cedir els seus clients a CatGas Energia, amb el seu vistiplau, i d'aquesta manera va vulnerar les mesures de protecció al consumidor a efectes del contracte de subministrament.



De fet, la CNMC ja va castigar per incompliment dels requisits de contractació les companyies Endesa Energia, Iberdrola Clients, Naturgy Energia i Viesgo Energia l'any 2017. Amb tot, Endesa encara rebria aquest passat mes de març una nova sanció pel mateix motiu.