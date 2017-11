La CNMV suspèn la cotització de Colonial després que presenti resultats

La CNMV ha suspès aquest dilluns a primera hora cotització de la immobiliària Colonial, després que la companyia presentés resultats. Colonial va obtenir un benefici net de 454 milions d'euros en els nou primers mesos de l'any, un 82% més, impulsat per l'impacte fiscal de la seva conversió a socimi, l'augment dels lloguers i la revaloració dels seus actius.

Els resultats de la immobiliària inclouen un ingrés de 41 milions per la devolució en determinats impostos com a conseqüència d'acollir-se al règim de socimi. En l'àmbit operatiu, la companyia va elevar un 3% els ingressos per rendes de lloguer entre els mesos de gener i setembre, fins a sumar 212 milions d'euros.

Per la seva banda, el benefici brut d'explotació (ebitda) es va situar en 169 milions, un 2% més, segons va informar la immobiliària, que a l'octubre va traslladar la seva seu social de Barcelona a Madrid per la incertesa política. En els nou primers mesos, la companyia va signar 76 contractes de lloguer per un total de 110.050 metres quadrats de superfície d'oficines.

Pel que fa a Barcelona, al tancament de setembre Colonial va signar contractes d'arrendament per 51.514 metres quadrats d'oficines en el tercer trimestre i per 261.940 metres en els primers nou primers mesos de l'any. Aquesta xifra suposa un 18% de creixement respecte a l'exercici anterior i, segons l'empresa, "confirma la tendència positiva" que el mercat de lloguer barceloní registrava almenys fins al setembre.

La cartera d'edificis d'oficines que Colonial té a les tres ciutats esmentades presentava un valor de 8.253 milions d'euros i una ocupació mitjana del 97%. Per la seva banda, el deute net se situava en 2.947 milions d'euros, la qual cosa equivalia al 33,5% del valor dels actius.