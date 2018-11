La CNMV demana més garanties a les criptomonedes

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) vol posar ordre a l’emissió de criptomonedes a Espanya. El regulador encara mira amb suspicàcia el fenomen de les divises digitals i això està provocant que molts dels projectes que aspiren a llançar-ne una de pròpia hagin canviat de rumb en els últims mesos. Des de fa unes setmanes, la CNMV ha accelerat els requeriments d’informació sobre les ICO (emissions de criptomonedes) a les empreses que hi treballen per assegurar-se que estan complint els nous criteris que va publicar a finals de setembre.

Des del regulador confirmen que han estat fent aquests requeriments, però asseguren que s’estan limitant a la seva funció de supervisió i que la CNMV no ha paralitzat per ara cap emissió. Tot i així, fonts del sector apunten que l’organisme està demanant informació molt detallada sobre els tokensi la identitat dels inversors que hi han participat. En el seu llistat de criteris, la CNMV va deixar molt clar que perquè es pugui negociar amb aquests nous valors han d’oferir al comprador “un benefici com a conseqüència de la seva revalorització o alguna remuneració associada a l’instrument”. Amb aquest matís, el regulador dels mercats a l’Estat busca que les ICO que arribin ho facin sota el paraigua dels security tokens.

Aquest concepte fa referència a criptomonedes que, com en el cas d’una acció tradicional a la borsa, representen un actiu financer de l’empresa que els emet. Això dona més garanties als compradors i inversors, a diferència dels anomenats utility tokens, que garanteixen l’accés a un producte o un servei però no tenen el suport del capital de la companyia. Aquest últim tipus d’emissions és el que ha generat més dubtes últimament, ja que alguns projectes mal executats han generat pèrdues per als inversors.

Fins ara la majoria d’emissions impulsades per emprenedors espanyols es feien en països amb una regulació més amable amb les ICO, com Suïssa i Estònia, i fins i tot Gibraltar, però ara Espanya vol que aquests projectes també tinguin lloc a l’Estat, sempre que es facin amb garanties. La reacció a aquesta voluntat ha sigut l’aturada d’algunes emissions que estaven planejant formalitzar-se en un país estranger. “El mercat està paralitzat”, explica una font del sector de les criptomonedes. Tot i així, apunta que es tracta d’un “cúmul de factors”, ja que també hi té a veure la fluctuació de preu de les principals xarxes com Bitcoin i Ethereum.

“França ja ha presentat un projecte de llei per fer lloc a les ICO i aquí els reguladors volen conèixer l’estat dels projectes”, explica Alejandro Gómez de la Cruz, fundador i conseller delegat d’Icofunding, una plataforma per llançar ICOs i un dels impulsors de l’Associació Espanyola de Tokens i ICOs (Aetok). El directiu defensa que el mercat s’ha de deixar a les iniciatives professionalitzades per evitar que les ICO es converteixin en una manera fàcil per aixecar finançament.

Emissions en pausa

De moment, els intents de llançar criptomonedes per part de companyies catalanes encara no han arribat a bon port. Fa pràcticament un any la cadena de restaurants de menjar per emportar Nostrum va anunciar que llançaria la seva pròpia criptomoneda, el mealtoken. Després d’intentar estructurar la seva ICO a Suïssa, canviar la destinació a Estònia i refer el volum total de l’emissió, la companyia catalana va acabar donant-li la volta al projecte. A principis de setembre el fundador i conseller delegat, Quirze Salomó, va anunciar que abans de llançar el mealtoken crearia una plataforma per emetre criptomonedes per a altres empreses. Tot i així, els problemes que té Nostrum per tancar el refinançament han posat aquesta iniciativa en un segon pla. Fa dues setmanes va presentar preconcurs de creditors i ara disposa de tres mesos per arribar a un acord amb els bancs o haurà de suspendre pagaments.

A banda dels intents de Salomó, una altra empresa catalana també s’ha fet enrere a l’hora d’emetre la seva pròpia criptomoneda. La plataforma de lloguer turístic LaComunity va anunciar al juny que llançaria una divisa per captar fins a 25 milions d’euros. No obstant, tres mesos després l’empresa va cancel·lar l’emissió per centrar-se en altres plans.