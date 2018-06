La CNMV detecta dades "no veraces" als comptes del Popular del 2016

La Comissió Nacional del Mercat de Valors assegura que l'informe financer consolidat del 2016 que li va enviar el Banco Popular conté "dades inexactes o no veraces o amb informació enganyosa o que omet aspectes rellevants", segons avança avui el diari 'Expansión'. Segons el rotatiu, l'organisme supervisor ja n'ha deixat constància en un informe raonat que la CNMV va enviar el 5 de juny al jutge de l'Audiència Nacional Fernando Andreu, que és qui investiga la gestió de l'antiga cúpula del Popular.

Arran d'això, la CNMV també ha suspès el procediment sancionador per aquests fets i conductes detectats perquè la llei l'obliga a fer-ho si s'està tramitant un procediment penal pels mateixos fets.

Tal com avança 'Expansión', l'informe del supervisor suposa un nou indici d'irregularitats comeses per l'entitat, que se suma a la multa per infraccions greus que l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) va posar a l'auditora PwC, i a les altres sentències i processos oberts.

Segons els experts de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), aquesta iniciativa de la CNMV serà molt útil per als clients i associacions que s'han querellat contra l'excúpula de l'entitat, perquè "incrementa els indicis que les irregularitats sobrepassen els mers errors comptables i que la realitat transmesa al mercat era falsa des de feia temps".