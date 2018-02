La CNMV espera que el govern no porti als tribunals l'autorització de l'opa a Abertis

El president de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), Sebastián Albella, confia que finalment no hi hagi accions legals contra el supervisor dels mercats després de mantenir l'autorització concedida a la italiana Atlantia per llançar la seva oferta pública d'adquisició (opa) sobre Abertis.

La CNMV va autoritzar a l'octubre l'opa de la italiana Atlantia, i al desembre els ministeris d'Energia, Turisme i Agenda Digital, i de Foment van enviar sengles requeriments per exigir a la CNMV que revoqués l'autorització perquè consideraven que requeria prèviament el vistiplau del govern espanyol. El supervisor, finalment, va mantenir l'autorització.

Guerra sense treva entre els reguladors i el govern espanyol

Albella ha recordat que la CNMV va tenir una "discrepància" amb aquests ministeris sobre si era necessària o no una autorització per part del govern espanyol amb anterioritat a la del supervisor. "El nostre criteri estava molt clar", ha recordat, i ha assenyalat que estan "plenament convençuts" que el supervisor va actuar "correctament" en concedir l'autorització.

"En la contestació als requeriments vam fer expressar els nostres arguments. Tinc la confiança que aquests arguments i les explicacions donades tinguin efectes i no hi hagi finalment cap acció legal", ha apuntat Albella durant la presentació del Pla d'Activitats 2018 de la CNMV. D'altra banda, Albella ha assenyalat que el procés de l'autorització de l'opa llançada per Hotchief, filial de la constructora ACS, està "molt avançat".

L’opa a Abertis desferma una batalla política i personal

Per a Albella, la missió de la CNMV és que el trànsit flueixi i que les opes "arribin als seus destinataris", atès que aquests processos suposen una "enorme pertorbació" per als inversors o els accionistes. "La CNMV està en la idea que cal fer el possible perquè aquests processos durin el mínim possible", ha afegit.