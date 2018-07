El CPFF suspèn la votació dels objectius de dèficit de les comunitats després del 'no' del Congrés

El Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) ha retirat de l'ordre del dia l'aprovació dels objectius d'estabilitat pressupostària individuals de cada regió, després del rebuig del Congrés divendres passat al sostre d'estabilitat i de despesa de 2019.

Així ho ha confirmat en declaracions als periodistes a l'inici de la reunió del CPFF la consellera d'Economia i d'Hisenda de Castella i Lleó, Pilar del Olmo, que ha considerat "lògic" que s'hagi retirat de l'ordre del dia la votació dels objectius individuals d'estabilitat pressupostària i de deute públic per al període 2019-2021 per a cada comunitat després del 'no del Congrés.

El Congrés va rebutjar el passat divendres els objectius de dèficit i deute públic per a 2019-2021 amb els vots en contra del PP, Ciutadans, UPN, Bildu, Fòrum Astúries i Coalició Canària, i les abstencions d'Units Podem, Compromís, ERC i PDeCAT, enfront dels vots a favor del PSOE i PNB.