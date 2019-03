Cabify nega que aprofiti un "buit legal" per tornar a operar a Barcelona

"Ni hi ha un buit legal ni s'està fent servir un buit legal". Així s'ha defensat aquest dimecres el fundador i conseller delegat de Cabify, Juan de Antonio, de les acusacions que la plataforma ha fet servir un truc normatiu per tornar a operar a Barcelona. El directiu ha justificat que el model amb el qual s'han adaptat al nou decret de la Generalitat per a les VTC és el mateix que fa servir el sector "tradicional", per exemple, les flotes que contracten els hotels o les cadenes de televisió per transportar hostes i convidats.

De Antonio ha insistit en la seva intervenció al Fòrum Europa Tribuna Catalunya a l'Hotel Palace que la normativa del conseller Damià Calvet "demana que passin 15 minuts des que es contracta fins que arriba el vehicle". Per a l'aplicació, però, la contractació s'entén com el moment en què l'usuari accepta els nous termes i condicions amb Prestige and Limousine, una de les seves filials, a través de la qual opera com a flota de VTC.

Encara que aquesta societat sigui la titular de les 300 llicències amb què Cabify ha tornat a Barcelona, la plataforma podrà subrogar el contracte que signen els usuaris a altres flotes petites que es vulguin sumar a la nova operativa. A més, com va avançar 'La Información', per ara és Auro (l'empresa a qui Cabify va comprar Prestige and Limousine) qui gestiona el dia a dia de la base de vehicles a la ciutat catalana.

Així doncs, el fundador de Cabify ha assegurat que ja hi ha més de 100.000 usuaris que han acceptat aquestes noves condicions de servei per tornar a fer servir l'aplicació a Barcelona. Per posar aquesta xifra en context, abans de l'aprovació del decret del Govern sobre les VTC, Cabify treia pit de tenir més d'un milió d'usuaris a la capital catalana. "Estimem Catalunya i Barcelona i ho estem demostrant amb fets", ha reivindicat.

Sobre l'expedient informatiu que ha presentat la Generalitat a la companyia, De Antonio ha assegurat que Cabify respondrà al requeriment "com ho fa sempre" i ha insistit que aquest tràmit està dins de la "normalitat" amb què també opera en altres mercats. En diverses ocasions el fundador de la plataforma de transport ha aprofitat l'ocasió per defensar que són una "empresa d'aquí" i ha assegurat que el 100% dels seus ingressos a Espanya es queden a l'Estat.

Malgrat que el fundador de Cabify ha volgut destacar que el nou model que fa servir a Barcelona està "adaptat" al decret de Calvet, ha reconegut que la nova operativa no és "idònia". "S'ha de regular pensant en el futur i no tant en el passat", ha dit el directiu.