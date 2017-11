La Caixa ven un nou paquet d'accions d'Abertis en plena opa

La Caixa ha venut un nou paquet d'accions d'Abertis en un moment on el gestor d'infraestructures es troba en plena opa. Es tracta de la quarta operació d'aquest tipus que tanca la fundació bancària durant les últimes setmanes. L'última transacció ha reduït la participació de La Caixa dins Abertis en un 0,08% (un percentatge equivalent a 818.868 accions) tal com ha informat aquest dilluns la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

A hores d'ara, La Caixa posseeix un 21,797% d'Abertis. L'entitat bancària és encara el màxim accionista del grup dirigit per Francisco Reynés, però la seva participació dins el gestor d'infraestructures és la més baixa de la història. Abans de la presentació de l'opa per part de la italiana Atlantia (la primera oferta que va rebre Abertis), La Caixa posseïa el 22,3% del gestor d'autopistes: ara, és propietària d'un 21,797%.

Així, la fundació bancària s'ha venut poc més d'un 0,5% de la seva participació a Abertis, un percentatge equivalent a quasi 6 milions d'accions de la companyia. Ara mateix, la participació de La Caixa a Abertis s'estructura a través de la firma Inversiones Autopistas, que posseeix un 6,317% del gestor, mentre que Criteria CaixaHolding (que pertany en un 100% a La Caixa) compta amb el 15,08% restant.

A hores d'ara, Abertis està en plena opa. Fins ara, dues empreses han presentat una oferta formal per la firma dirigida per Francisco Reynés. Atlantia va emetre la primera oferta al maig, per la qual oferia 16,5 euros per acció (valorant la catalana en 16.300 milions d'euros). Dos mesos més tard, la constructora ACS (propietat del president del Real Madrid, Florentino Pérez), a través de la seva filial alemanya (Hochtief) va millorar l'oferta de la italiana. La seva oferta va ser de 18,76 euros per acció.

Des de llavors, el preu a borsa d'Abertis no ha fet més que créixer. Les accions d'Abertis al final de la sessió d'aquest dilluns s'han situat en els 18,43 euros per acció. Des que ha començat l'any, Abertis ha sigut la segona empresa de l'Íbex-35 que més s'ha revaloritzat, concretament un 45,2%.