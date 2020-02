Caixa Catalana fia a Lituània la consecució d’una fitxa bancària

Des de la desaparició de les caixes d’estalvis catalanes, víctimes de la crisi, un dels projectes que han sortit per mirar de recuperar aquell esperit és el de la Caixa Catalana. Des de l’any 2014 Joan Olivé treballa per fer realitat una entitat que vol posar “al servei de Catalunya”.

Olivé, que no tenia experiència en el sector financer, ha estat des d’aleshores impulsant pràcticament en solitari una causa que l’ha posat en contacte amb tota mena d’experts i entitats. De moment l’associació té 2.000 simpatitzants, però en aquest temps ha pogut comprovar la veritable dificultat d’un projecte que des del primer dia volia donar crèdits a “projectes d’autoocupació i a empreses de fins a tres treballadors”. Per fer-ho, li cal una fitxa bancària.

“La concessió d’aquestes fitxes és feudalista, és una gràcia que emana d’una autoritat paternalista, i no hi ha requisits per complir”, lamenta Olivé en declaracions a l’ARA. Olivé sí que concreta que per obtenir la fitxa cal omplir una vuitantena de documents i una certificació conforme tens cinc milions d’euros. “No els tenim, ni de bon tros”, especifica.

Per tot plegat, la Caixa Catalana s’ha incrustat dins el projecte de banc ètic i cooperatiu que promou la cooperativa croata Zadruga za Eticno Financiranje. Aquesta entitat ja ha demanat dues vegades a Croàcia i sense èxit aquesta fitxa bancària. L'últim cop, l’explicació que va rebre va ser que tenia una dimensió massa reduïda. L’entitat croata ha decidit intentar-ho un tercer cop agrupant associacions similars que existeixen a Polònia, Lituània, Hongria i també Catalunya, amb la participació de la Caixa Catalana. Una cooperativa italiana s’hi podria sumar, també. I la fitxa la demanaran a Lituània: “És el país dels 27 més receptiu, on tenim més possibilitats, perquè tenen sis bancs i en volen tenir 16”. Si la iniciativa tira endavant, el banc cooperatiu es dirà Ebanka.

El següent pas en la llarga cursa d’Olivé de cara a recuperar una entitat de crèdit catalana que s’allunyi dels bancs tradicionals passarà per la constitució d’Eticat, la cooperativa catalana que s’integraria al banc lituà. El projecte, calculen els responsables, podria arrencar el 2023 si la fitxa bancària arriba. I pel camí hauran d’aportar 400.000 euros per fer front a les despeses de constitució.