La Caixa s’absté de donar suport al megabonus de Naturgy a Reynés

“El president executiu rebria un import en línia amb l’indicat, és a dir, 125% de la retribució fixa anual total multiplicat pel nombre d’anys de durada prevista del pla d’incentiu a llarg termini 2018-2022”. És només un extracte del punt 11 que es va votar en la junta general d’accionistes de Naturgy (antiga Gas Natural) el 5 de març i que va validar el megabonus per a Francisco Reynés, president de la companyia, i la cúpula dels seus 25 principals directius.

Aquesta retribució no va comptar amb el vistiplau de Criteria, braç inversor de La Caixa, que l’any passat va cedir el control de la companyia a dos fons d’inversió, tot i que segueix sent-ne el primer accionista amb un 24% dels títols. Segons va avançar ahir Expansión i com es pot comprovar en les votacions de la jornada, aquest bonus es va aprovar amb un marge insòlitament curt: un 30% d’abstencions i un 4% de vots en contra. La resta hi van votar a favor. És el percentatge més baix que s’ha vist en les últimes juntes de l’empresa. En aquesta, la resta de punts es van aprovar amb més del 89% de vots a favor.

Rere aquest escàs suport hi ha l’abstenció de Criteria. Fonts d’aquest vehicle inversor van explicar a l’ARA el seu vot indicant que “la política de remuneracions de La Caixa és més cautelosa”, tot i que no tenen “cap problema” amb la política de Naturgy i que no es tracta d’una “abstenció crítica”. També afirmaven que el bonus de Naturgy és “sofisticat i innovador” i que per això es van abstenir.

El preu de l’acció, clau

La particularitat d’aquest bonus rau en el fet que no depèn de variables operatives, sinó de la rendibilitat generada per als accionistes. Això mostra de nou el gir d’una empresa que ara manté una filosofia netament orientada als fons d’inversió GIP (EUA) i CVC (Regne Unit), que es troben entre els seus primers accionistes.

Al tancament de la sessió de borsa d’ahir, amb el preu de l’acció a 24,94 euros i sense incloure dividends, ja s’acumulava un bonus de quasi 15 milions que es repartirien Reynés i els seus directius.

Quan encara era a Abertis, el 2017 l’ara president de Naturgy va cobrar 11,7 milions entre sou i aportacions al pla de pensions, i va ser el directiu més ben pagat de les empreses catalanes. L’any passat Reynés va cobrar 4,3 milions.