CaixaBank i Banc Sabadell ja admeten l'impacte del coronavirus en els seus resultats

Els dos grans bancs catalans, segona i quarta empreses de Catalunya per vendes, ja pateixen en els seus comptes els efectes del coronavirus. CaixaBank ha anunciat durant la nit d'aquest dijous que reduirà el seu dividend a la meitat per fer front a la dura època que està a punt d'iniciar-se, mentre que el Sabadell admetia en la junta d'accionistes telemàtica celebrada durant el dia que la prioritat és ara superar l'actual crisi, evitant posar-se objectius concrets.

El banc que presideix Jordi Gual ha anunciat que retallarà el dividend que donarà als accionistes pels resultats del 2019 de 15 a 7 cèntims. I si el 2020 l'objectiu era donar un dividend superior al 50% del benefici net, en la situació actual s'ha decidit retallar-lo a menys del 30%.

El Banc Sabadell no ha entrat en tants detalls en la junta celebrada a Alacant per via telemàtica, però sí ha admès que la situació és complicada. El seu president, Josep Oliu, ha manifestat que l'economia s'enfronta a un "repte descomunal sense precedents". El veterà banquer català ha afegit que el banc se centrarà a "ajudar els clients i a minimitzar l'impacte que la crisi del Covid-19 pugui tenir en el compte de resultats". Oliu ha afegit que a curt termini l'objectiu és "superar la crisi provocada per l'estat d'emergència, però una vegada es completi, la prioritat del banc serà la millora de rendibilitat a partir d'on siguem".

El conseller delegat de l'entitat, Jaume Guardiola, ha admès que en aquest 2020 "el context és molt exigent" perquè "als importants reptes inherents al negoci bancari s'afegeix ara la incertesa" sobre l'impacte de la pandèmia.

Males perspectives

L'impacte d'aquesta crisi en els bancs arribarà possiblement per la via de la morositat: el boom d'atur farà caure els ingressos de les famílies i impedirà que en molts casos es puguin tornar els crèdits. De fet, el govern Sánchez ja ha legislat convidant els bancs a concedir moratòries del pagament de la hipoteca a aquelles famílies que pateixin ERTOs o bé als autònoms que vegin reduïts dràsticament els seus ingressos.

A aquesta situació, els bancs afegeixen un altre factor: amb l'economia en hores baixes, les decisions de compra i inversió de famílies i empreses s'ajornaran, amb la qual cosa no faran nou negoci.