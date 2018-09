CaixaBank diu que va aportar 4.300 milions per salvar el sector financer espanyol

Cap dels gairebé 40.000 milions d'euros que van aportar els ciutadans espanyols per salvar la banca van anar destinats a CaixaBank. De fet, i segons la mateixa entitat, aquesta va aportar 4.300 milions d'euros "de la seva pròpia butxaca" per rescatar altres bancs i caixes de l'Estat. Ho ha assegurat aquest dimecres el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, durant la seva intervenció en la comissió d'investigació del Congrés que investiga la crisi del sector financer espanyol.

En la compareixença, el directiu ha fet un balanç de la trajectòria de l'empresa i el sector durant els últims deu anys. Gortázar ha comentat que els anys de crisi han posat de manifest que "hi havia aspectes del sistema que no funcionaven". Gortázar ha defensat que el creixement d'Espanya hauria d'haver anat acompanyat d'una política monetària "més restrictiva" per part de l'Eurozona i que l'abundància de liquiditat i els baixos tipus d'interès van ser els "facilitadors" de la crisi.

Arran del terratrèmol econòmic, un gran nombre d'entitats espanyoles (sobretot caixes d'estalvis) van desaparèixer o bé van ser comprades per altres empreses. Els anys de crisi van saldar-se amb 51 marques desaparegudes. "El sistema estava excessivament atomitzat i sobredimensionat", ha apuntat Gortázar, que ha afegit que "les entitats que han tingut problemes van ser les que no estaven ben gestionades". Avui dia, Espanya té 11 grans bancs, una xifra que, segons el directiu, "no provoca cap problema de competència reduïda".

Crítiques contra l'impost a la banca

Quan Pedro Sánchez va arribar a la presidència del govern d'Espanya, l'executiu va proposar la creació d'un impost sobre la banca per augmentar la recaptació. Aquesta setmana, però, el dirigent socialista es va fer enrere i va limitar-se a parlar d'un impost sobre les transaccions econòmiques. No obstant això, Gortázar també ha manifestat la seva opinió sobre la taxa, que titlla d'"injusta". "La banca que ha costat diners als contribuents ja no hi és", ha matisat.

"En el món de les persones jurídiques no és just que pagui més qui més té", ha expressat Gortázar. L'empresari ha argumentat que "Espanya té un repte amb la consolidació de grans empreses" i que mesures com aquesta "incentiven que les empreses tendeixin a ser més petites".

"El trasllat de seu no respon a influències polítiques"

Just després de la celebració del referèndum de l'1 d'octubre, CaixaBank va ser una de les primeres empreses catalanes que van traslladar la seva seu social fora del territori. L'entitat presidida per Jordi Gual va fer efectiu el seu trasllat a València el 7 d'octubre passat, una acció que "no respon a influències polítiques", ha apuntat Gortázar. Segons ell, la decisió s'explica per la fuga de dipòsits que es va produir per aquelles dates i ha assegurat que prendria la mateixa decisió "si es repetís la situació".

Amb tot, una de les paraules que més ha repetit Gortázar en la seva compareixença ha sigut "errors". El conseller delegat de CaixaBank ha reconegut que l'empresa podria haver actuat millor en molts aspectes, entre els quals destaquen la comercialització de productes com les preferents. No obstant això, el directiu ha recordat que els clients afectats han obtingut una rendibilitat després que la mateixa entitat hagi recomprat els actius més polèmics.