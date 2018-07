CaixaBank obté un benefici de 1.298 milions d'euros el primer semestre, un 54,6% més

El grup CaixaBank va guanyar gairebé 1.300 milions d'euros durant la primera meitat de l'any. És un 54,6% més que el mateix període de l'any anterior, segons ha informat l'entitat aquest divendres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Durant la presentació dels comptes, a València, el banc ha explicat que el resultat es basa en el creixement dels ingressos, amb un augment del marge brut del 8,7% fins als 4.654 milions, impulsat per la fortalesa dels ingressos clau del negoci (marge d'interessos, comissions, ingressos del negoci d'assegurances, posada en equivalència de SegurCaixa Adeslas i les participacions de BPI Bancaseguros), que han aconseguit els 4.091 milions, és a dir, un creixement del 4,5%.

El marge d'interessos aquest primer semestre, de fet, puja fins als 2.432 milions d'euros, un 3,5% més que el mateix període del 2017. Els ingressos per comissions aporten 1.293 milions d'euros, el 3,3% més, i les assegurances sumen 282 milions d'euros més, un 21% més que l'any passat.

Hi ha altres factors que han contribuït al creixement dels resultat, com ara la contenció de costos, la reducció de les dotacions i l'aportació més gran del banc portuguès BPI –252 milions, incloent-hi el resultat de les seves participades–, malgrat que, paral·lelament, les despeses d'administració i amortització recurrents han crescut un 4%.

El banc portuguès BPI aporta als comptes del grup presidit per Jordi Gual uns 76 milions d'euros, en contra dels 3 milions que va aportar en el primer semestre de l'any passat. A més, en aquest exercici, el BPI ha registrat un molt bon comportament de les participades, cosa que ha enfilat la contribució econòmica al resultat fins als 252 milions d'euros.

La rendibilitat del grup CaixaBank ha millorat fins a arribar al 10,4%, en línia amb l'objectiu del Pla Estratègic del banc per al 2018, que preveia situar-se entre el 9% i l'11%. Als resultats, també destaca la reducció de la ràtio de morositat que baixa del 6% i se situa a 30 de juny en el 5,3%, lluny dels 6,5% que va tancar el juny del 2017.

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha afirmat aquest matí a València que el creixement dels ingressos aconseguit per l’entitat és "important", però que és el nivell de rendibilitat "adequat", ja que és aquell que "reclama l'inversor" atès el risc de les participacions a bancs i caixes.

Tot i l’augment dels guanys, Gortázar també ha reflexionat sobre com el nivell d’ingressos és inferior a l’aconseguit per l’entitat abans de la crisi econòmica, un fet que ha considerat raonable, ja que no disposen del "suport inversor” d’aquells anys.

Preguntat sobre la negativa a augmentar els tipus d’interès expressada ahir pel president del Banc Central Europeu, Mario Draghi, el dirigent de CaixaBank ha admès el que volien sentir les entitats financeres. “Sabem que algun dia passarà, és el raonable. Si s’endarrereix, perjudicarà les entitats financeres”.

Impostos a la banca i diàleg polític

El conseller delegat de CaixaBank també ha valorat l’objectiu del govern espanyol de crear un impost a la banca i ha destacat que, tot i que és necessari reduir el dèficit de l’Estat, la creació de l’impost “no és una bona idea”, perquè una cosa que és que calgui reduir el dèficit i una altra “que aquest esforç l’hagi de fer la banca”.

“Cal fer una reflexió de la salut dels comptes públics, i és lògic que la faci el govern. Fa tres anys que tenim bonança econòmica, però tenim una herència de la crisi. Tenim un dèficit públic i hem de fer un esforç. Hem d'aprofitar la bona part del cicle econòmic per reduir el dèficit”, ha defensat Gortázar. Amb tot, CaixaBank ha avançat que una hipotètica aprovació de l’impost no generaria cap reacció de l’entitat i, preguntat sobre si podrien fer algun canvi de seu si el nou gravamen surt endavant, el conseller delegat ha negat taxativament aquesta possibilitat.

Preguntat sobre el nou marc de diàleg entre els governs català, Gortázar s’ha felicitat per aquesta nova conjuntura i ha assegurat que l’entitat sempre ha defensat que calia “diàleg dins del marc de la llei". "Els problemes s’han de resoldre amb el diàleg, en un camí que sabem que és llarg i no absent de dificultats”, ha afirmat. En la mateixa línia, i amb referència a la fragmentació del Congrés de Diputats i la mancança de majoria parlamentària que doni estabilitat a l’executiu espanyol, el dirigent de CaixaBank ha defensat que "la societat s’ha d'acostumar a la no existència de majories polítiques i la inestabilitat política com ja ha passat anteriorment”.

Durant la roda de premsa de presentació dels resultats el conseller delegat de l'entitat també ha explicat que la reconversió de les oficines de l’entitat, batejades com a 'stores' (botigues) lluny d’aconseguir una reducció de costos, “estan costant diners a l’entitat”, però ha defensat que és una notícia acceptable, ja que es tracta d’una "aposta” de CaixaBank per “oferir nous serveis al client”. Des de l’entitat pretenen aprofitar que els caixer automàtics i la banca per internet ja permeten fer la majoria d’operacions diàries per transformar les oficines bancàries.

”Volem que el client tingui la sensació que arriba a un espai 'business'. Per això també estem formant els nostres treballadors en assessorament financer”, ha subratllat Gortázar, que ha remarcat que la intenció de la societat és que les oficines evolucionin en espais d’assessorament i abandonin els tradicionals ingressos o retirada de dipòsits.