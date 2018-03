CaixaBank canvia els seus estatuts per facilitar possibles canvis de seu

CaixaBank aprofitarà la junta general d'accionistes que ha convocat per al pròxim 6 d'abril a València per reflectir en els seus estatuts socials que "el domicili social [de l'entitat] podrà traslladar-se a un altre lloc del territori nacional per acord del consell d'administració". D'aquesta manera, CaixaBank adaptarà els seus estatuts a allò previst en el decret llei aprovat pel govern espanyol el 6 d'octubre passat, en plena crisi política a Catalunya, que permet traslladar el domicili social d'una empresa a una altra comunitat sense necessitat de passar per la junta d'accionistes.

Els estatuts actuals de CaixaBank, que ja situen el domicili social de l'entitat al carrer Pintor Sorolla 2-4 de València, especifiquen que qualsevol canvi de seu social requereix l'acord de la junta general, una menció que ara se suprimirà. D'altra banda, la junta servirà per aprovar els comptes del 2017, que es van saldar amb uns beneficis de 1.684 milions, i per ratificar el nomenament d'Eduardo Sanchiz i Tomás Muniesa com a consellers.

També està previst que es doni llum verda al dividend complementari de 0,08 euros per acció que es farà efectiu a partir del 13 d'abril. Durant la junta, que se celebrarà al Palau de Congressos de València, també se sotmetrà a votació la política de remuneracions dels consellers, així com el pla d'entrega d'accions a favor dels consellers executius i dels alts directius.