CaixaBank guanya 1.768 milions fins al setembre, un 19% més que l'any passat

CaixaBank ha guanyat 1.768 milions d'euros fins al mes de setembre, un 19% més que l'any passat. Així, l'entitat continua millorant els seus números respecte a l'any passat, quan va registrar un benefici de 1.488 milions (fins ara els millors resultats de la seva història).

Malgrat tot, els resultats del banc presidit per Jordi Gual entre els mesos de juliol i setembre no han aconseguit superar els de l'any passat. Durant aquest tercer trimestre, CaixaBank ha registrat un benefici de 470 milions d'euros, un 28% menys que el mateix període de l'any anterior.

Tal com indica un comunicat emès aquest divendres a la Comissió Nacional de Valors (CNMV), l'aportació del banc BPI sobre el balanç de CaixaBank és especialment rellevant. Entre el juliol i el setembre d'aquest any, l'entitat portuguesa va aportar 92 milions d'euros al compte de resultats, un 64% més respecte al tercer trimestre de l'exercici anterior (quan hi va aportar 56 milions d'euros).

Pel que fa al marge d'interessos, la principal font d'ingressos per als bancs, es va situar en els 1.239 milions d'euros entre el setè i novè mes de l'any, lleugerament per sobre dels números de l'any passat (1.201 milions).

L'entitat presidida per Jordi Gual destaca que, durant aquest tercer trimestre, "s'ha accelerat la millora de la qualitat de l'actiu". De fet, la nota publicada a la CNMV apunta que el valor del saldo dubtós que posseeix CaixaBank s'ha reduït un 15% a nivell interanual.

La presentació dels resultats es durà a terme aquest divendres mateix a València, la ciutat on CaixaBank va decidir traslladar-se pocs dies després de la celebració del referèndum de l'1-O.