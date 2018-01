El Sabadell va perdre 1.873 M€ en dipòsits després de l'1-O, però CaixaBank en va guanyar 487

CaixaBank va incrementar els dipòsits de clients en 487,27 milions d'euros a l'octubre, coincidint amb el referèndum de l'1-O, mentre que el Banc Sabadell en va perdre 1.873 aquell mes, segons consta als registres de la Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvi (CECA).

Així doncs, CaixaBank comptava amb dipòsits per valor de 192.717,71 milions d'euros al tancament d'octubre, respecte als 192.230,44 amb què va tancar el setembre. No obstant, els seus resultats contrasten amb la caiguda dels dipòsits per al Sabadell i també per al BBVA, que va perdre dipòsits per un import de 6.060 milions d'euros aquell mes.

El 24 d'octubre, Gonzalo Gortázar, el conseller delegat de l'entitat que va traslladar la seu a València, va admetre durant la presentació dels comptes trimestrals que la crisi catalana havia tingut un "impacte negatiu moderat" sobre els dipòsits, encara que va assegurar que la tendència s'havia estabilitzat i fins i tot revertit amb el canvi de seu.