CaixaBank traspassa a Lone Star el seu negoci immobiliari, valorat en 7.000 milions

CaixaBank deixa anar llast. Una dècada després de l'inici de la crisi financera, el principal banc català ha anunciat aquest dijous un acord per traspassar els seus actius immobiliaris dubtosos, valorats en prop de 7.000 milions, al fons nord-americà Lone Star. Aquesta operació inclou també Servihabitat, la gestora immobiliària del grup català, de la qual havia recomprat fa només unes setmanes el 50% que no tenia.

L'operació, que s'ha treballat en els últims mesos, preveu la creació d'una nova empresa on van a parar els actius 'non performing' del banc que presideix Jordi Gual i de Servihabitat. I Lone Star aconsegueix el 80% d'aquesta nova companyia, mentre que CaixaBank es queda el 20% restant. El valor brut dels actius que es traspassen era de 12.800 milions, tot i que ara el seu valor net comptable ronda els 7.000 milions.

El banc català, com la resta del sector, va veure amb l'inici de la crisi com les seves carteres d'actius improductius anaven creixent i creixent a mesura que els impagats se succeïen. Amb aquesta operació, el banc només mantindrà dins del seu perímetre la seva cartera immobiliària de lloguer i aquells immobles que s'hagi quedat després del 31 d'octubre de l'any passat.

L'operació servirà per calmar els inversors. L'actual està sent un mal any per a tots els grans bancs espanyols. I al marge de les polítiques proteccionistes de Trump i de la notícia que l'ansiada per als bancs pujada de tipus no arribarà fins al 2019, els analistes coincideixen a assenyalar que si les accions dels bancs espanyols cauen és també per la seva lenta digestió immobiliària. Aquest any CaixaBank ha vist caure els seus títols prop del 6%, el Sabadell un 12%, el Santander i el BBVA un 14% i Bankia un 16%.

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, va afirmar que es tracta d'una “operació que suposa avançar diversos anys els nostres objectius estratègics de reducció d'actius improductius, cosa que permet posicionar CaixaBank com un dels bancs amb el balanç més sanejat del mercat espanyol”.

Dinàmica de sector

Actualment tots els bancs espanyols estan sumits en aquesta mateixa dinàmica. El Sabadell ha rebut aquesta mateixa setmana de fons interessats en els seus saldos dubtosos. El BBVA està ultimant una operació molt semblant a la de CaixaBank, però en el seu cas amb Cerberus. I les operacions per desprendre's d'actius dubtosos han sigut una constant en els últims mesos.