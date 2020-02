Els consells de les empreses cotitzades espanyoles necessitarien incorporar 349 dones perquè hi hagi paritat

La presència de les dones en els consells d'administració de les empreses que cotitzen a la borsa a Espanya millora, però, tot i això, es manté el desequilibri. De fet, per aconseguir la paritat caldria la incorporació de 349 dones, segons es desprèn d'un estudi realitzat per Atrevia i l'escola de negocis Iese.

Segons aquest estudi, la presència de dones en els consells d'administració de les empreses del mercat continu va augmentar un 2,8% el 2019. Hi havia 299 dones, 31 més que l'any precedent. Això significa que les dones ocupaven el 23,1% dels llocs en els consells d'administració. El total d'empreses cotitzades al mercat continu tenen 1.295 membres.

L'informe destaca que l'augment de l'últim any és el més positiu que es registra des de la posada en marxa de l'estudi l'any 2015, però no acosta prou la dona als llocs amb funcions executives i situa el continu en el seu conjunt a set punts de complir la recomanació que recull el codi de bon govern de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) de comptar almenys amb un 30% de conselleres el 2020.

L'informe inclou la radiografia del mercat continu i l'informe de dones a l'Íbex-35 i abasta 128 companyies, i conclou que fan encara falta 349 conselleres perquè el continu assoleixi la paritat: 104 dones a l'Íbex i 245 en la resta de cotitzades.

13 empreses sense dones

L'estudi també revela que hi ha 13 empreses del mercat continu sense cap consellera –totes les de l'Íbex-35 en tenen almenys una– i 28 més que compten amb una única dona al seu consell, unes xifres que signifiquen que encara el 2019 el 32% de les empreses del mercat continu tenien menys de dues dones en els seus màxims òrgans decisoris.

Una altra dada concloent és que l'avanç de la dona en nombres absoluts i en pes relatiu en els consells de les cotitzades no es tradueix en un augment de les funcions executives. De fet, només el 4% pertanyen a la tipologia de conselleres executives (4,03%, a l'Íbex). En resum, el pes relatiu de les dones en els consells del continu s'estanca per sota del 24% per tercer any consecutiu (23,09% el 2019, 23,74% el 2018 i 23,66% el 2017).

Per sectors, les empreses de materials d'indústria i construcció són les més proclius a incorporar conselleres (ocupen el 6% dels llocs), seguides de les empreses de béns de consum (4,6%). El sector immobiliari és el que menys destaca a l'hora d'incorporar representació femenina, amb un 1,7% de dones en els llocs dels seus consells.

El sector financer, com l'any anterior, és el que més fomenta la presència femenina (3,2 dones per empresa), juntament amb les tecnològiques i energètiques (2,9 dones per empresa) i les de serveis de consum (2,4 dones). Les més endarrerides són les societats de serveis immobiliaris, que de mitjana tenen 1,7 dones per empresa.