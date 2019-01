Calvet: "La virtut que té el decret és que no agrada a ningú"

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha assegurat aquest dilluns en una entrevista a 'Els matins de TV3' que la virtut que té el decret que va anunciar divendres sobre la regulació dels VTC és que "no agrada a ningú".

"Els taxistes han d'entendre que el temps de precontractació dels VTC que fixa el decret [de quinze minuts] és proporcional, i els VTC que el sector públic no està liberalitzat i, per tant, necessitem un marc de regulació", ha deixat clar Calvet.

El conseller es reunirà aquest dilluns al matí amb la patronal dels VTC i demà ho farà amb el sector del taxi per intentar arribar a un acord i aturar les protestes. "Quan s'accepti el decret hi haurà una reunió a tres bandes per parlar de períodes de vacances, de tarifes...", ha avançat.

Calvet ha justificat l'elaboració d'aquest decret perquè el que està tramitant el govern central "està bloquejat". "La nostra obligació és posar solucions sobre la taula", ha dit.

El conseller s'ha reunit a primera hora d'aquest dilluns amb els operadors del transport públic de l'ATM per assegurar la mobilitat a la ciutat de Barcelona mentre duri la vaga de taxistes i les protestes dels VTC. "Esperem que els talls afectin el mínim possible", ha dit.