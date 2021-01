Calviño insisteix en un "creixement positiu" del PIB l'últim trimestre del 2020

Tot i que l'escalada dels contagis arreu d'Espanya i l'augment de les restriccions han posat en dubte la recuperació econòmica de l'últim trimestre del 2020, la ministra d'Economia, Nadia Calviño, manté l'optimisme, i afirma que "el dinamisme positiu del tercer trimestre" s'ha mantingut el quart trimestre del 2020. Així ho ha apuntat en una entrevista a la Cope aquest dijous al matí, en què ha assegurat que l'any tancarà amb un "creixement de l'economia" i que aquesta serà la tònica del 2021.

Ara bé, a peu de carrer l'ambient és un altre. A Catalunya, l es restriccions de moviments van traslladar la preocupació als comerços petits a l'hora d'encarar la campanya de Nadal, que també han vist com les vendes online han acaparat el consum. A més, la recuperació tampoc ha afectat per igual a tothom. Mentre que la indústria creix, els sectors turístic i de serveis no aconsegueixen aixecar el cap.

També alguns organismes supervisors han refredat el creixement de l'economia el quart trimestre de l'any. L'últim a fer-ho ha sigut el Banc d'Espanya, que va rebaixar-lo un 0,8%, en un escenari "central". A què s'aferra Calviño? Doncs a les dades d'afiliació de la Seguretat Social, malgrat que l'atur ha crescut i la pandèmia ha deixat només a Catalunya un balanç de 110.000 aturats més i 75.000 llocs de treball destruïts. De fet, en sintonia amb les paraules de Calviño hi ha la previsió de l' Airef. L'organisme, a diferència del Banc d'Espanya, ha estimat que l'economia va créixer un 1,3% el quart trimestre malgrat la segona onada de la pandèmia. Els motius, dos: les afiliacions a la Seguretat Social i el consum energètic. En tot cas, caldrà esperar unes setmanes perquè l'Institut Nacional d'Estadística (INE) publiqui la dada oficial.



Amb tot, el govern central espera que el PIB creixi un 7% aquest any, fet que "permetria recuperar una part important" de la caiguda durant la pandèmia, ha assegurat Calviño. La cap d'economia també s'ha mostrat optimista pel que fa a l'arribada a un escenari similar al de la prepandèmia i ha apuntat que s'aconseguirà el 2022 . Calviño també ha indicat que els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO), que caduquen el 31 de gener, s'allargaran. La negociació dels ERTO es reprèn precisament demà divendres entre govern espanyol i agents socials i totes dues parts tenen clar que aquest serà el camí.

Menys deute

La ministra d'Economia també ha explicat que s'anunciarà una reducció de l'emissió de deute prevista als pressupostos generals de l'Estat per al 2021 gràcies a les previsions d'ingressos fiscals del 2020, "que s'han vist superades per la recaptació", ha indicat Calviño. De fet, el Tresor celebra aquest dijous la seva primera subhasta del 2021, a través de la qual espera recaptar entre uns 5.250 i 6.750 milions d'euros en bons de l'Estat.