Calviño rectifica: "Tots estem d'acord que les pensions han de pujar amb l'IPC"

Últim gir del govern espanyol. La ministra d'Economia, Nadia Calviño, que havia afirmat fa uns dies que les pensions no només s'havien de revaloritzar amb l'evolució dels preus (IPC), ha rectificat aquest divendres. "Tots estem d'acord que les pensions han de pujar amb l'IPC", ha assegurat la ministra intentant aclarir les seves declaracions des de Luxemburg, on va dir que s'havien de tenir en compte també altres factors.

Calviño ha matisat que es referia no a tenir en compte altres factors per revaloritzar les pensions sinó a prendre altres mesures que tinguin en compte aspectes com l'evolució salarial o de l'economia per tal de garantir al sostenibilitat del sistema de pensions. De fet, aquest dijous les titulars d'Hisenda i de Treball van tancar files amb l'IPC després de les contradiccions internes del govern i amb aquesta rectificació Calviño es posa al seu costat.

Tot i això, el secretari d'Estat de la Seguretat Social, Octavio Granado, s'havia mostrat escèptic a tornar a l'IPC com a indicador únic malgrat que el Pacte de Toledo ho hagi acordat d'aquesta manera. Però després d'aquestes ambigüitats, l'executiu ha decidit rectificar i fer pinya al voltant de l'IPC, també tenint en compte que aquest és el pacte que té ara per ara amb Podem, amb qui s'ha compromès a fins i tot abonar un extra si l'IPC puja més d'un 1,6% aquest any.

D'altra banda, Calviño no ha volgut valorar l'informe de l'FMI com un avís perquè el govern no pugi les pensions només amb l'IPC o que tingui compte amb els augments dels impostos.