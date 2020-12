Camarasa Fruits entra al negoci de les amanides per emportar

El confinament del març va enxampar l’empresa de fruita gurmet Camarasa Fruits en plena creació de la seva nova línia de negoci: una cadena d’amanides premium per emportar. Després de reprendre els treballs a l’estiu, finalment, han obert el primer local a mitjans de novembre a El Corte Inglés de plaça Catalunya. La ubicació no està triada a l’atzar: inicialment el negoci estava més focalitzat al turisme, però la pandèmia de covid-19 ha fet canviar el perfil de públic pel consumidor local. “La idea és estendre el model de negoci a altres punts de Barcelona”, explica el gerent de Camarasa Fruits, Marc Taribó. De fet, tenien la intenció d’obrir dos locals més però la crisi del covid ha alentit l’expansió de la companyia.

El concepte va una mica més enllà d’una cadena bàsica de menjar per emportar. Hi ha diverses amanides elaborades amb l’ajuda d’un nutricionista esportiu per adaptar-les a les necessitats alimentàries del client. “N’hi ha per als que estiguin treballant la musculació, per als que volen tenir una alimentació més saludable, n’hi ha de lliures de gluten...”, explica Taribó. Un altre dels objectius -afegeix-és també desestacionalitzar aquest plat, i per això es comercialitzen tant amanides fredes com calentes.

Camarasa Fruits compta actualment amb set locals. A banda del take away, té tres botigues de fruita, als carrers Torras Pujalt i Amigó i al centre comercial Illa Diagonal, on alhora porta un restaurant; dos corners a l’espai gurmet, un a El Corte Inglés de la plaça de Catalunya i l’altre al de l’avinguda Diagonal, i l’obrador, que està ubicat a Pedralbes. D’altra banda, ha obert el canal online, que ha impulsat en plena pandèmia per minimitzar l’impacte de la crisi i que de moment representa el 5% del total de vendes.

Objectiu: mantenir la facturació

Tot i que la crisi ha impactat especialment en el restaurant i en els productes elaborats, la companyia preveu tancar el 2020 amb una facturació similar a la de l’any passat, quan va superar els 4 milions d’euros, gràcies a l’augment de vendes a les botigues, que s’ha doblat respecte del 2019. Camarasa Fruits, que no ha presentat cap ERTO, té una cinquantena de treballadors i ha hagut de recol·locar-ne alguns d’afectats pel tancament del restaurant a causa de les restriccions.