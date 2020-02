La Cambra critica la pujada d'impostos dels pressupostos

La Cambra de Comerç de Barcelona ha criticat l'increment de la pressió fiscal dels pressupostos de la Generalitat, que està previst que es portin a aprovació entre març i abril després de dos anys de pròrroga. L'organisme, presidit per Joan Canadell ha estimat que la recaptació prevista amb les noves mesures fiscals puja a 552 milions anuals, 69 euros més per habitant.

"La via per quadrar el pressupost no hauria de ser la d’incrementar els impostos, quan es pateix un dèficit fiscal d’entre 12.000 i 16.000 milions d’euros, que farien incrementar el pressupost total el 50%", ha declarat Canadell, en un comunicat. Segons l'entitat aquest increment podria "desincentivar l'activitat econòmica i les inversions".

En aquest sentit, la Cambra de Comerç ha demanat que la Generalitat tanqui amb l'Estat l'acord per rebre 200 milions d'euros previstos als pressupostos com a compensació per la disposició addicional tercera de l'Estatut. Aquest punt de la llei assenyala que l'administració central haurà d'invertir a Catalunya l'equivalent al seu pes en el conjunt de l'economia espanyola durant els set anys posteriors a l'entrada en vigor de l'Estatut. La mesura no s'ha complert mai per la qual cosa "el deute total per aquest concepte s’eleva als 3.808 milions d’euros", segons la Cambra.

Més de 1.000 M€ d'impacte addicional

La Cambra ha estimat en 1.080 milions d'euros l'impacte addicional dels pressupostos de la Generalitat del 2020 en comparació amb un any enrere. L'organisme empresarial ha calculat que la despesa executada del 2019 se situarà al voltant dels 26.920 milions d'euros, mentre que el 2020 creixerà un 4% fins als 28.000 milions, aproximadament. Aquesta diferència de poc més de 1.000 milions és, segons la Cambra, l'impacte real del pressupost d'aquest any.

La Cambra efectua aquests càlculs mitjançant la despesa executada, que és la quantitat de diners que ha gastat en realitat el Govern un cop acaba l'any. Normalment, aquesta dada és inferior a les xifres pressupostades –les que apareixen als comptes públics– per diferents motius, com ara retards o cancel·lacions de projectes.

Tot i aquestes crítiques, la Cambra ha fet una valoració general positiva dels pressupostos. "Aporten una gran estabilitat a una part important de l'economia productiva" i s'alineen amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'ONU. Canadell ha aplaudit, per exemple, la previsió del 0% de dèficit que inclouen els comptes, però ho ha considerat "massa restrictiu", perquè el dèficit assignat pel govern a les comunitats autònomes per al 2020 se situaria en el 0,3%.