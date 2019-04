La Cambra de Comerç construirà la seva nova seu al 22@

La Cambra de Comerç de Barcelona -en plena campanya electoral per a la renovació del seu plenari- ha recuperat un dels seus antics projectes: el trasllat de la seva seu operativa des de Diagonal amb passeig de Gràcia a un edifici de nova construcció al 22@, que s'espera que estigui llest per ocupar a mitjans del 2022.

El projecte es va plantejar per primer cop l'any 2005, abans de la crisi, però no va poder tirar endavant quan a la situació econòmica general després del 2007 s'hi va sumar la crisi pròpia de les cambres de comerç, que van perdre una part important d'ingressos quan la quota cameral va deixar de ser obligatòria. El 2010 es va refer el projecte i ara ha decidit tirar-lo endavant.

Per fer possible el trasllat, la Cambra ha signat un protocol amb l'Ajuntament de Barcelona, que ocuparà una part important de la nova seu com a llogater. El protocol l'han signat el president de la Cambra, Miquel Valls, i la quarta tinent d'alcalde, Janet Sanz.

Quan la nova seu estigui construïda, la Cambra traslladarà els serveis i les oficines que té a l'edifici de Diagonal 452, on treballen un centenar de persones. Sobre l'immoble actual de la Diagonal, encara no s'ha decidit quin serà el seu destí: l'entitat el podria vendre o el podria llogar com a oficines per obtenir unes rendes recurrents, segons han explicat fonts de la Cambra, que han indicat que la decisió la prendrà el nou equip de govern que surti de les eleccions a la corporació del mes de maig. De fet, fa quasi dos anys la Cambra ja va llogar els baixos d'aquest edifici a CaixaBank, que hi va obrir una macroficina.

El nou edifici del 22@, que tindrà una superfície de 20.500 metres quadrats repartits en 21 plantes, s’ubicarà a l’illa delimitada pels carrers Pujades, Fluvià, Selva de Mar i avinguda Diagonal.

Unir serveis municipals

La voluntat de l’Ajuntament de Barcelona és ocupar una part de la superfície de l’edifici de la Cambra per instal·lar-hi les seves oficines administratives. La nova ubicació permetrà unir serveis municipals que actualment estan dispersats en diverses oficines de lloguer, de manera que es millorarà en termes d’estalvi de costos, temps i eficiència mediambiental i sostenibilitat.

En aquest sentit, la Cambra defensa que la bona connexió del nou edifici amb transport públic facilitarà l’accés tant als treballadors públics com als ciutadans. Es preveu que l’Ajuntament n'ocupi 13 plantes, amb una superfície construïda de 12.987 metres quadrats i una capacitat aproximada de 1.000 a 1.100 persones, a més de superfície d’arxiu a les plantes subterrànies. La cessió de l’espai inclourà també els serveis comuns necessaris. L’Ajuntament es compromet a ocupar aquest espai com a mínim 35 anys.

El protocol de col·laboració amb l’Ajuntament va ser aprovat per unanimitat pel ple de la Cambra el 31 de gener. La corporació, que es compromet a construir un edifici referent per a tot el sector empresarial de Barcelona i emblemàtic per a la ciutat, preveu que estigui construït a mitjans de l’any 2022.

Amb aquest protocol, es consolida el projecte iniciat l’any 2005 i que es va haver de redefinir l’any 2010 per qüestions tècniques i administratives. En aquest sentit, el futur edifici és obra del Taller de Arquitectos Colaboradores SL -que el va pressupostar en 30 milions d'euros-, guanyador del concurs públic internacional, organitzat en el seu moment per la Cambra de Comerç de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, en col·laboració amb el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.