La Cambra de Comerç puja un 2,7% la previsió del PIB català per al 2018

La Cambra de Comerç ha millorat les seves previsions de creixement per al 2018. La corporació empresarial considera que l'economia catalana creixerà a un ritme del 2,7%, dues dècimes més que el 2,5% que va estimar inicialment, a causa de la crisi política.

Aquest dimarts l'entitat que presideix Miquel Valls ha assegurat que aquestes estadístiques tenen en compte un govern constituït per exercir tota la legislatura. "Si la incertesa sobre la situació política s'agreuja, s'hauran de revisar [les previsions] a la baixa", ha comentat Valls, qui ha dit sobre l'ajornament del ple d'investidura previst per avui que aquesta mesura "desplaça [la incertesa] però mai desapareix".

Valls ha admès que l'actual situació política "està frenant el creixement de l'economia catalana" i ha advertit de la necessitat de trobar vies de solució polítiques a un conflicte "profund" i amb risc d'"enquistar-se".

El creixement estimat entre octubre i desembre del 2017, del 0,5% --coincideix amb la previsió del govern central--, està tres dècimes per sota del trimestre anterior i dues per sota de l'increment del PIB a Espanya. Segons conclou l'estudi, l'impacte ha estat"limitat i desigual per sectors", havent afectat sobretot al turisme i menys al comerç i la construcció.

Amb tot, en el tercer i quart trimestre del 2016 el creixement econòmic a Catalunya també va ser inferior a l'espanyol. Per la Cambra, aquesta nova fase de "moderació desaccelerada" és un procés "normal a mesura que la recuperació es consolida", segons constata l'informe de conjuntura del quart trimestre i un estudi sobre l'impacte del context polític elaborat per la Cambra de Comerç.

Valls ha lamentat que Catalunya no està aprofitant tot el que podria la bona marxa de l'economia mundial: "Un moment que seria excepcional per a la indústria catalana, per la competitivitat, no s'està aprofitant per la qüestió política".