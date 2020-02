La Cambra de Comerç proposa un salari mínim a Catalunya de 1.000 a 1.100 euros

L'endemà que el consell de ministres aprovés en els 950 euros el salari mínim interprofessional (SMI), continua el ball de xifres sobre quin hauria de ser aquest sou de referència a Catalunya. L'últim organisme que ha fet pública la seva proposta ha sigut la Cambra de Comerç de Barcelona, que l'ha fixat aquest dimecres entre els 1.000 i els 1.100 euros bruts al mes en 14 pagues aquest 2020. La dada està lluny dels 1.239 euros que va posar sobre la taula la Generalitat el desembre passat. "El risc que els costos superin els beneficis és massa elevat, hem de tendir a arribar a aquest nivell, però no aquest any", ha explicat Joan Ramon Rovira, cap d'estudis de la Cambra davant l'opció del Govern.

En aquest sentit, la proposta de la Cambra és actualitzar periòdicament la xifra d'acord amb l'impacte que té sobre l'ocupació i l'evolució del PIB, per arribar als 1.200 euros l'any 2024 i acostar-se als 1.400 el 2030.

De l'estudi elaborat per l'organisme que presideix Joan Canadell, en què han participat 2.421 empreses catalanes, es desprèn que el 81% veurien amb bons ulls apujar el salari mínim, mentre que la resta el mantindria en els 900 euros mensuals bruts (l'informe es va fer abans que s'aprovés l'augment a 950 euros).

L'estudi també analitza quin ha sigut l'impacte sobre les empreses de l'augment del 22,3% del SMI l'1 de gener del 2019, quan es va passar a 900 euros bruts. L'increment ha afectat gairebé un 11% de les companyies, sobretot de l'àmbit dels serveis i les que tenen com a mínim 50 treballadors. Territorialment, on més ha incidit ha sigut a Lleida i Tarragona i on menys, a Girona. Segons l'enquesta, gairebé un 18% de les companyies han contractat menys personal per aquest increment o han hagut de reduir plantilla, o les dues opcions alhora.

"Davant d'aquesta dades, doncs, podem dir que l'increment del SMI no ha tingut un gran impacte, cosa que no vol dir que no n'hagi tingut en unes determinades empreses, però de manera limitada", ha assegurat Rovira.

Un 1,7%, la previsió de creixement per al 2020

La Cambra també ha presentat quin creixement preveu de l'economia catalana per aquest any. L'organisme el manté en un 1,7% gràcies al bon comportament de les exportacions i el turisme. "Les exportacions van molt bé, excepte les del mercat alemany i del sector de l'automoció", ha concretat Canadell. Mentre que Rovira ha afegit que es confirma l'alentiment, però que "està tocant fons".